50 derecenin altında ter döküyorlar! 10 bin kişi geçimini böyle sağlıyor, günlük kazançları 700 TL

"BAZEN BAYGINLIK GEÇİRENLER OLUYOR"

Çilek işçilerinden Belgüzar Cona, AA muhabirine, bunaltıcı sıcaklıklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Cona, "Mesela dışarısı 35 derece ise seranın içi 45 derece oluyor. Hiç dayanılmıyor. Bazen baygınlık bile geçirenler oluyor. Gerçekten çok zor bir iş ama mecburen, ekmek parası diye herkes geliyor." dedi.



Ailesine katkı olsun diye işe gelen Selma Asrak ise "Öğlen saat 12.00'de bırakıyoruz ama çok sıcak, dayanacak gücümüz kalmıyor. Ot da çok fazla. Otun içinde çileği bulmak zor. Bir şekilde topluyoruz, hayatımız budur işte. Naylon daha da çok yakıyor. Öyle bir sıcak oluyor ki yapamıyoruz bazen." diye konuştu.