50 derecenin altında ter döküyorlar! 10 bin kişi geçimini böyle sağlıyor, günlük kazançları 700 TL
Örtü altı çilek üretiminin yapıldığı Aydın'da işçiler, sera içinde 50 derecelere ulaşan sıcaklıklarda ekmek parası için çalışmaya devam ediyor. Kentte 45 dereceyi bulan sıcaklıklar, plastik örtü altında oluşan sera etkisiyle 50 dereceye ulaşıyor. Bundan dolayı, çalışanlar güneşin doğumuyla başladıkları mesailerini kısa molalar vererek sürdürüyor, saat 12.00'de paydos ediyor.
Örtü altı çilek üretiminin yapıldığı Aydın'da işçiler, sera içinde 50 derecelere ulaşan sıcaklıklarda ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.