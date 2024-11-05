Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler

Özel Kuvetler Komutanlığı, uzun bir aranın ardından kapılarını açtı. Bordo Bereliler olarak birilen gizli timin eğitim aşamaları baştan sonuna değin aktarıldı. Dev sanal eğitim simülatörleri, 360 derece hedef tanımlayan sanal atış poligonları, operasyon öncesinde hedefi birebir yaratan özel yazılımlarla, Bordo Bereliler, yüksek teknolojiy dayalı bir eğitime geçmiş durumda. Hedefleri tam 12'den sıfır hatayla vurmak zorunda olan birliğe girmek isteyenleri zorlu ve az sayıda kişinin başarıyla bitirdiği eğitim bekliyor. Bordo Bereliler, son dönemde meskun mahal adı verilen, yerleşim yerlerindeki terörist eylemlere yönelik operasyon eğitimlerine ağırlık vermiş durumda. Operasyon öncesi uydu ve İHA verileri, özel bir stüdyoda birebir canlandırılıyor ve tim hedefi sanal olarak yaratabiliyor. İşte Bordo Berelilerin eğitiminden özel kareler..

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 1

BORDO BERELİLER KAPILARINI AÇTI

Bordo Bereli olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı,  uzun bir aranın ardından kapılarını açtı. Başta terör olmak üzere, Türkiye'ye yönelik her türlü tehditi ortadan kaldırmak için oluşturulan özel birlik, son teknolojiye göre eğitim görüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 2

DEV STÜDYODA SANAL EĞİTİM

Bordo Bereli'lerin özel eğitim tesisleri ilk kez ayrıntılı olarak tanıtıldı. Birlikteki eğitim simülatörü, kursa gelenlere gerçek koşullarda operasyon fırsatı sunuyor. Simülatörün bütün yazılımları Türk firması tarafından gerçekleştirildi. Dev bir stüdyodaki eğitim simülatörüne giren time, sonsuz senaryoda hedef yaratılıyor ve tim hedefleri imha etmeye çalışıyor.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 3

SONSUZ  SAYIDA HEDEF YARATILIYOR

Bütün yazılımı Türk firması tarafından gerçekleştirilen stüdyoda,  120 kızılötesi kamera ile sonsuz senaryo yaratılıyor. Time gerçek bir hedef verildiğinde, bu stüdyo, verileri alarak hedefin birebir kopyasını üretiyor.  Uydu ve İHA görüntüleriyle 3 boyutlu veriler sanal ortama aktarılıyor ve operasyon bölgesinin birebir görüntüsü yaratılıyor.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 4

HEDEF BİREBİR SİSTEME YÜKLENİYOR

Bordo Bereli'lerin, teknik ve taktik planlaması sonrası operasyona start veriliyor. Time gerçek, sanal ve kurgu operasyon senaryoları üretiliyor, arazi, bina ve yerleşim yeri farketmeksizin bordro bereli bu dev stüdyoda operasyona hazırlanıyor.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 5

GERÇEK HEDEFTEN FARKSIZ

Uçak, gemi ve tren bile olsa operasyon hedefi, aynı koşullarda bu stüdyoda yaratılıyor. Özel gözlükler ve gerçek operasyonda kullanılacak silahların benzerleriyle stüdyoya giren tim elemanları, gerçek hedefin aynısıyla, sanal haliyle ortamda karşılaşıyor. Gerçek hedefe yapılan operasyondan farksız şekilde,  tim hedefleri imha etmeye çalışıyor.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 6

SANİYEDE ATIŞ YETENEĞİ

Bir başka eğitim yeri, 360 derece atış poligonu. Burada perdelere hedefler yansıtılıyor. Bu poligonda gerçek silahlar kullanılıyor. Tabanca tüfekler gerçek. Bordo Bereli, bu stüdyoya girdiğinde her an hedefle karşılaşabilir. Bu hedef bazen, bir rehinenin arkasına saklanan terörist de olabilir. Bu durumda Bordo Bereli yine hedefi imha etmetten kaçınmıyor. Tek atışlık şans var ve hedef 12 den vurulmak zorunda. Bordo Bereli, hedefi alnından etkisiz hale getiriyor.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 7

EĞİTİM HATA KABUL ETMİYOR

Son dönemde özellikle, meskun mahal operasyonları, yani bir yerleşim yeri içinde, ev, mahalle veya sokakta, terör hedeflerinin imhası özel önem kazandı. Bordo Bereli'ler, bu tür operasyonlara yönelik son derece ağır ve hata kabul etmeyen bir eğitim alıyor.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 8

BÜTÜN OPERASYONLARI GİZLİ

Bordo Bereli'ler, sınır ötesinde birçok bilinmeyen operasyonda görev almış bir birlik ve  personel kimlikleri de gizli. Bu gizlilik içinde eğitimini sürdüren birliğin karargahında, meskun mahal operasyonları için birebir sokak, mahalle ve evler oluşturulmuş.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 9

EĞİTİMİ AZ SAYIDA KİŞİ BİTİRİYOR

TSK bağlısı kuvvetlerden gönüllü olarak birliğe katılan personel, zorlu eğitimi başından kabul etmiş oluyor. Başarısız olanlar birliğine geri dönüyor.  Başarı oranı yüksek olmamasına rağmen, seçkin birlikte görev almak isteyen TSK personelleri,  zorlu eğitim sırasında verilen görevleri yapmaya çalışıyor.  46 haftalık eğitim süresinin bütün aşamaları, psikolojik ve fiziki dayanıklık istiyor. Birliğe girmek isteyen ağır eğitimi başarılı bitirmek zorunda ve her aşamada testleri geçmeli.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 10

12 PERSONELLİK TİM ORDU GİBİ

Bordo Bereli timleri, 2'si subay 12 elemandan oluşuyor. Timde 4 uzman nişancı, 2 tanksavar kullanıcı,  insansız hava araçları ve hava operasyonlarında hedef işaretleyen iki ateş destek personeli ve özel eğitimli iki sağlık uzmanı bulunuyor. Timde bütün elemanlar, silah kullanma ve operasyonun konusunda birbirini destekler nitelikte. Yani sağlık elemanı da operasyonda tam destek veriyor.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 11

DÜŞMANIN DİBİNE GİRİYORLAR

Özel Kuvvetler, sınır ötesi operasyon, ileri hatta ve düşman ötesinde operasyon ağırlıklı olmak üzere, keşif istihbarat, hassas temas için yönlendirme, hedef işaretleme ve personel kurtarma görevlerini yapıyor. Tim elemanları, gerektiğinde düşman yakınlarına metrelerce yaklaşarak, hava operasyonlarına lazerle hedef işaretlemesi yapacak kadar tehlikeli  görevleri yerine getirebiliyor. Bu tür hedef işaretlemelerde, hava harekatı ve İHA operasyonuna destek verildiği için birkaç metrelik sapmalar bile hem tim elemanı hem de operasyon başarısı için kritik öneme sahip. Eğitim de operasyon da hata kabul etmiyor.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 12

SİLAHI VÜCUDUNUN PARÇASI GİBİ

Özel Kuvvetler Komutanlığı, meskun mahal operasyonlarına yönelik eğitime ağırlık vermiş durumda. Bu eğitim, genel eğitimi süresi içinde 6 hafta tutuyor.   Bu eğitimde ilk aşama kuru atış adı verilen, tim elamanı ile silahı arasında kas hafızası sağlayacak eğitim. Reflekslerin geliştirilmesine çalışılıyor ve hedefe saniyeler içinde atış etme becerisi bu aşamada öne çıkıyor. Silahı, tim elemanın bir parçası haline getiriliyor. Tim elemanı, ani komutlara karşı ani karşılık vermek zorunda.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 13

BASKI ALTINDA TAM İSABET

Yeterli kas hafızası elde eden tim personeli, 2 hafta süreyle atış sahasına çıkartılıyor. Bu kez tim elemanı, yüksek nabızda, tehdit altında silah kullanma becerisi kazanmak zorunda. Dinamik atış sahasında tim elemanlarını yüzde yüz isabetli atışlar için eğitim alıyor. 10 ile 50 metre arasındaki mesafelere etkili atış sağlanmaya çalışılıyor.  İki eli de etkin kullanmak gerekli.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 14

KESKİN NİŞANCI ÖNCE ATEŞ EDİYOR

Hedef Tespit ve Çabuk Atış Parkuru, bir başka eğitim sahası. Bu kez 150-200 metreden keskin nişancılar eğitime girene destek veriyor.  Keskin nişancı, hedefe ilk atışı yaparken, tim elemanı operasyona başlıyor.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 15

Tim, terör örgütünün girilemez denilen yerlerine girdi. Özel Kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli kuvvet çarpanlarından birisi.

Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 16
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 17
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 18
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 19
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 20
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 21
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 22
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 23
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 24
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 25
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 26
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 27
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 28
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 29
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 30
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 31
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 32
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 33
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 34
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 35
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 36
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 37
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 38
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 39
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 40
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 41
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 42
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 43
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 44
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 45
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 46
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 47
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 48
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 49
Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler - 50
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