Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler
Özel Kuvetler Komutanlığı, uzun bir aranın ardından kapılarını açtı. Bordo Bereliler olarak birilen gizli timin eğitim aşamaları baştan sonuna değin aktarıldı. Dev sanal eğitim simülatörleri, 360 derece hedef tanımlayan sanal atış poligonları, operasyon öncesinde hedefi birebir yaratan özel yazılımlarla, Bordo Bereliler, yüksek teknolojiy dayalı bir eğitime geçmiş durumda. Hedefleri tam 12'den sıfır hatayla vurmak zorunda olan birliğe girmek isteyenleri zorlu ve az sayıda kişinin başarıyla bitirdiği eğitim bekliyor. Bordo Bereliler, son dönemde meskun mahal adı verilen, yerleşim yerlerindeki terörist eylemlere yönelik operasyon eğitimlerine ağırlık vermiş durumda. Operasyon öncesi uydu ve İHA verileri, özel bir stüdyoda birebir canlandırılıyor ve tim hedefi sanal olarak yaratabiliyor. İşte Bordo Berelilerin eğitiminden özel kareler..
BORDO BERELİLER KAPILARINI AÇTI
Bordo Bereli olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı, uzun bir aranın ardından kapılarını açtı. Başta terör olmak üzere, Türkiye'ye yönelik her türlü tehditi ortadan kaldırmak için oluşturulan özel birlik, son teknolojiye göre eğitim görüyor.