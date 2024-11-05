Bordo berelilerin gizli dünyası. Sanal stüdyoda eğitim, saniyede vurulan hedefler

DÜŞMANIN DİBİNE GİRİYORLAR

Özel Kuvvetler, sınır ötesi operasyon, ileri hatta ve düşman ötesinde operasyon ağırlıklı olmak üzere, keşif istihbarat, hassas temas için yönlendirme, hedef işaretleme ve personel kurtarma görevlerini yapıyor. Tim elemanları, gerektiğinde düşman yakınlarına metrelerce yaklaşarak, hava operasyonlarına lazerle hedef işaretlemesi yapacak kadar tehlikeli görevleri yerine getirebiliyor. Bu tür hedef işaretlemelerde, hava harekatı ve İHA operasyonuna destek verildiği için birkaç metrelik sapmalar bile hem tim elemanı hem de operasyon başarısı için kritik öneme sahip. Eğitim de operasyon da hata kabul etmiyor.