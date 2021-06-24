50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı

Trabzon'da 50 günde 1633 araç sürücüsüne 2 milyon liradan fazla ceza yazan fahri trafik müfettişi tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatan emniyet, usulsüz ceza yazdığı belirlenen müfettişi görevden aldı.
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DHA 24.06.2021 - 15:50| Son Güncelleme : 24.06.2021 - 15:51
Trabzon'da 50 günde 1633 araç sürücüsüne ceza yazan fahri trafik müfettişi görevden alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz Sahil Yolu’nda emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye ceza yazıldığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
Adnan Menderes Caddesi sınırlarındaki cezaların, gönüllü fahri trafik müfettişi B.T. tarafından yazıldığı tespit edildi.
Artan şikayetler ve ceza tebligatları için sulh ceza hakimliğine yapılan yoğun itirazlar üzerine, 1 yıldır fahri trafik müfettişliği yapan B.T. görevinden alındı.
Yapılan incelemelerde; B.T.’nin, mayıs ayında 1010, haziran ayının ilk 20 gününde ise 623 sürücüye, kişi başı 1339 TL olmak üzere toplam 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirlendi.
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