50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı

Trabzon'da 50 günde 1633 araç sürücüsüne 2 milyon liradan fazla ceza yazan fahri trafik müfettişi tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatan emniyet, usulsüz ceza yazdığı belirlenen müfettişi görevden aldı.

DHA 24.06.2021 - 15:50 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 15:51

50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 1
Trabzon'da 50 günde 1633 araç sürücüsüne ceza yazan fahri trafik müfettişi görevden alındı.
50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 2
İl Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz Sahil Yolu’nda emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye ceza yazıldığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı.
50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 3
Adnan Menderes Caddesi sınırlarındaki cezaların, gönüllü fahri trafik müfettişi B.T. tarafından yazıldığı tespit edildi.
50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 4
Artan şikayetler ve ceza tebligatları için sulh ceza hakimliğine yapılan yoğun itirazlar üzerine, 1 yıldır fahri trafik müfettişliği yapan B.T.
görevinden alındı.
50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 5
Yapılan incelemelerde; B.T.’nin, mayıs ayında 1010, haziran ayının ilk 20 gününde ise 623 sürücüye, kişi başı 1339 TL olmak üzere toplam 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirlendi.
50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 6
50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 7
50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 8
50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 9
50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı - 10

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