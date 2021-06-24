50 günde 1633 sürücüye ceza yazdı

Artan şikayetler ve ceza tebligatları için sulh ceza hakimliğine yapılan yoğun itirazlar üzerine, 1 yıldır fahri trafik müfettişliği yapan B.T. görevinden alındı.

Yapılan incelemelerde; B.T.’nin, mayıs ayında 1010, haziran ayının ilk 20 gününde ise 623 sürücüye, kişi başı 1339 TL olmak üzere toplam 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirlendi.