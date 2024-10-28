50 kilogramlık kabak büyük ilgi görüyor: "Görenler kabağın tohumlarını istiyor"

"GÖRENLER KABAĞIN TOHUMLARINDAN İSTİYOR"

Vatandaşlardan kabaklara yoğun ilgi olduğunu belirten Kurnaz, “Görenler kabağın tohumlarından istiyor, bizde tohumları herkese vererek çoğalmasını istiyoruz. Amacımız bu kabakların çekirdeğini herkese dağıtarak bu kabağın yetiştirilmesini sağlayıp gelecek yıllarda bu kabak için bir festival ve yarışma yapabilmek” ifadelerini kullandı.



Kurnaz, daha büyük kabaklar yetiştirmek istediklerini dile getirerek, “Gelecek yıllarda 50 kilogram olarak yetiştirdiğimiz kabağımızı 80 kilograma kadar çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu kabağımızı satın almak isteyenler oldu. Fakat biz bu kabağı dilimleyerek dağıtma taraftarız. Herkese ulaştırmak istiyoruz kabağımızı. Ticari amaç için üretmedik zaten biz bu kabağı” açıklamasında bulundu.