50 kilogramlık kabak büyük ilgi görüyor: "Görenler kabağın tohumlarını istiyor"
Ankara’da bir çiftçinin bahçesinde yetiştirdiği 50 kilogramlık kabak ile görenleri hayrete düşürdü.
Ankara’nın Elmadağ ilçesi Gümüşpala Mahallesi Muhtarı Hakan Kurnaz, hobi olarak uğraştığı bahçesinde yetiştirdiği 50 kilogramlık bal kabağı görenleri hayrete düşürüyor. Kurnaz’ın yetiştirdiği kaba çevresinde büyük ilgi görüyor.
Kendi çapında tarım işleri ile uğraştığını belirten Hakan Kurnaz, “5 yıldır hobi niyeti ile uğraştığımız bir bahçemiz var. Boş zamanlarında ekiyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kabakların tamamen doğal bir şekilde kendi halinde büyüdü” ifadelerini kullandı.