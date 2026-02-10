50 liraya satılan kişisel veriler. Sosyal medya çetelerinin yeni kurbanları aileler
10.02.2026 11:41
NTV - Haber Merkezi
Öldürülen çocukların ailelerinin ortak noktalarından biri de çetelerden aldıkları mesajlar. Aileler bir yandan acılarını yaşamaya çalışırken bir yandan da bu tehdit mesajlarıyla uğraşıyorlar. Sosyal medya uygulamalarında kişisel bilgilerin 50 liraya bile satıldığı anlaşıldı. NTV'den Tuana Çiftçi'nin haberi.
Çeteler, sosyal medya üzerindeki panellerden ev adreslerinden, sağlık verilerine; tapu kayıtlarından, soy ağaçlarına kadar erişim sağlayabiliyorlar.
SADECE İSİM VE SOYİSİM YETERLİ
Bilişim Uzmanı Emre Özcan, “Sizin isminizi, soyisminizi biliyorsa eğer bütün geri kalan bilgilere panel üzerinden ulaşabiliyor. IP adreslerini değiştirip VPN ile bu panellere giriş yapan kişiler, ailelerin cep telefon numarası, adres bilgisini, hatta kan grubu bilgisine kadar her şeye erişim sağlayabiliyorlar. Ve bu bilgilerin çoğu da güncel bilgiler.” açıklamasında bulundu.
Tiktok, Telegram, Instagram gibi uygulamalardan şebekeler, reklam verirken ‘’İstediğin kişiyi sorgula'' gibi ifadeler kullanıyor.
Üstelik kişisel bilgileri satmak için aylık, günlük ya da yıllık üyelik oluşturuyorlar.
Günlük paketler 50 liradan başlarken, sınırsız paketler 7 bin liraya kadar çıkıyor.
YURT DIŞI HATTIYLA TEHDİT ARAMALARI
Sadece kişisel veriler de çalınmıyor. Sahte ve yurt dışı telefon numaraları da satılıyor. Bu numaralarla kısa süreli iletişim kurulup tehdit mesajları gönderen çeteler, ardından hatları kapatıyor.
İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
O mesajlarda şu ifadeler yer almıştı:
"Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız", "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız."
İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Cinayetin ardından Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti. Bu mesajlara ilişkin ayrı bir soruşturma başlatılmış, aile dün mahkemeye başvurup koruma talep etmişti.