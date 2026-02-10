50 liraya satılan kişisel veriler. Sosyal medya çetelerinin yeni kurbanları aileler

Bilişim Uzmanı Emre Özcan, “Sizin isminizi, soyisminizi biliyorsa eğer bütün geri kalan bilgilere panel üzerinden ulaşabiliyor. IP adreslerini değiştirip VPN ile bu panellere giriş yapan kişiler, ailelerin cep telefon numarası, adres bilgisini, hatta kan grubu bilgisine kadar her şeye erişim sağlayabiliyorlar. Ve bu bilgilerin çoğu da güncel bilgiler.” açıklamasında bulundu.