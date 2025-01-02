50 lüks araca el koyuldu! Piyasa değeri 540 milyon lira

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonlarda 50 lüks araca el koyuldu. Turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi. El konulan araçların piyasa değerinin yaklaşık 540 milyon lira olduğu belirtildi.

50 lüks araca el koyuldu! Piyasa değeri 540 milyon lira - 1

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, başta Sarp, Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları olmak üzere şüpheli görülen şahıs ve taşıtları Bakanlık sistemlerinden sorguladı.

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50 lüks araca el koyuldu! Piyasa değeri 540 milyon lira - 2

Sorgulamalar sonucunda, turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı, şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıktıkları belirlendi. Ayrıca, bazı şahıslarca, geçici ithalatın sağladığı muafiyet imkanı dahilinde araç getirmek için, gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek, kolaylıklardan usulsüz şekilde faydalanılmaya çalışıldığı tespit edildi.

50 lüks araca el koyuldu! Piyasa değeri 540 milyon lira - 3

Bu kapsamda, 11 ilde, geçici ithalat rejimini suistimal ederek ülkeye getirilen ve usulsüz şekilde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi.

50 lüks araca el koyuldu! Piyasa değeri 540 milyon lira - 4

Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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