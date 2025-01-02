50 lüks araca el koyuldu! Piyasa değeri 540 milyon lira
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonlarda 50 lüks araca el koyuldu. Turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi. El konulan araçların piyasa değerinin yaklaşık 540 milyon lira olduğu belirtildi.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, başta Sarp, Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları olmak üzere şüpheli görülen şahıs ve taşıtları Bakanlık sistemlerinden sorguladı.