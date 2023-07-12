50 metruk bina ve 10 kuyudan da sonuç çıkmadı | Kayıp ekonomistin arandığı yerlerden yeniden arama
İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 26'ncı güne girdi. 170 kilometrekarelik alan taranırken, 10 kuyu ile 50 metruk binada hiçbir iz bulunamadı. Özel bir ekip ise gözden kaçma ihtimaline karşı Berzeg'in evinin olduğu nokta ve bölgede yeniden arama çalışması başlattı.
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor.