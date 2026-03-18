50 milyonluk vurgun suçlaması: "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" dedi, ortadan kayboldu
18.03.2026 16:19
AA, İHA
Antalya'da müşterilerinden 50 milyon lira toplayıp ortadan kaybolduğu öne sürülen kuyumcunun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Döşemealtı ilçesinde müşterilerinden yaklaşık 50 milyon lira toplayıp ortadan kaybolduğu öne sürülen kuyumcunun yakalanması için çalışma başlatıldı.
"CENAZE DOLAYISIYLA KAPALIYIZ"
Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kuyumcu dükkanı bulunan B.M.A'nın iş yerine "Cenaze dolayısıyla kapalıyız." yazısı asıldığını ve kendisine ulaşamadıklarını söyleyen kişiler polise şikayette bulundu.
YATIRIM ADI ALTINDA PARA TOPLADI
Polis ekipleri, B.M.A'nın yatırım adı altında bazı kişilerden yaklaşık 50 milyon liralık para ve ziynet eşyası topladığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Kuyumcuya gelen polis, savcılık izniyle içeriye girip inceleme yaptı.
Ekiplerin, şüpheli kuyumcuyu arama çalışmaları sürüyor.