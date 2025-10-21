50 ülke gezen Amerikalı çiftin son durağı Hakkari oldu: ''Türkiye bizim için çok özel bir yerde''

Emekli çocuk ve yetişkin psikoloğu ve öğretmen olan 77 yaşındaki Carole Davis, "15 sene boyunca çocuk psikolog ve yetişkinler psikoloğuydum. 15 sene de öğretmenlik yaptım. Emekli olduktan sonra kitaplar yazmaya başladım. İlk gezdiğim ülke Japonya’ydı ve Türkiye’ye 6 farklı yılda geldim. Özellikle Doğu’daki insanları çok seviyorum çünkü misafirperverlikleri bambaşka. 50 ülkeyi gezdikten sonra da son durağımız yine Türkiye oldu" şeklinde konuştu.



