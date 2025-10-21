50 ülke gezen Amerikalı çiftin son durağı Hakkari oldu: ''Türkiye bizim için çok özel bir yerde''
Dünya turuna çıkan ve 50 ülke gezen Amerikalı emekli öğretmen çift Carole Davis ve Brud Joslin’in son durağı Hakkari’nin Yüksekova ilçesi oldu.
Yıllar önce emekli olduktan sonra dünya turuna başlayan ve bu süreçte 50 farklı ülkenin kültürünü yerinde yaşayarak ölümsüzleştiren Amerikalı çift, 6'ncı kez Türkiye’ye gelerek farklı illeri ziyaret etti. Türkiye’deki gezilerini tamamlayan çiftin son durağı ise Yüksekova oldu.