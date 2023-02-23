50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var

Şanlıurfa'da cep telefonu ve elektronik malzeme satışının yapıldığı 50 yıllık Kapaklı Pasajı, yıkılma tehlikesine karşın mühürlendi. İş yerlerini açmak isteyen esnaf polis tarafından pasaja alınmadı.

50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 1

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa’da riskli binaların yıkımları devam ederken, hasarlı ev ve iş yerlerinde ise çalışmalar sürüyor.

50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 2

Kentin en işlek caddesinde bulunan Uzak Doğu ülkelerinden getirilen elektronik ve cep telefonlarının satışının yapıldığı 50 yıllık Kapaklı Pasajı, depremde hasar gördüğü yapılan kontrollerle ortaya çıktı.

50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 3
50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 4

Yaklaşık 200 iş yerinin bulunduğu kolon ve kirişlerin kesildiği pasajda yarıklar ve çatlakların olması riskiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekiplerince yürütülen hasar tespit çalışmasının ardından mühürlendi.

50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 5

Kapaklı Pasajı’nda geniş güvenlik önlemleri alan polisler, esnafın içeri girmesine izin vermezken, etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 6

Esnafın bir kısmı iş yerlerine girmek isterken, bazıları ise yıkıma karşın dükanlarını boşaltarak kapılarına kilit vurdu.

50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 7
50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 8
50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 9
50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 10
50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 11
50 yıllık pasaj mühürlendi: Yıkılma tehlikesi var - 12

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