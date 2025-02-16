50 yıllık semt pazarı kapatıldı, pazarcı esnafı yürüyüş yapmak istedi
İstanbul Avcılar’da 50 yıldan bu yana kurulan Avcılar’daki Denizköşkler pazarı, mahkeme kararıyla kaldırıldı. Semt pazarının esnafı, verilen kararı protesto etmek için yürüyüş yapmak istedi. Gece saatlerinden itibaren semt pazarının kurulduğu cadde ve sokaklarda güvenlik önlemi alan polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi.
Avcılar’da mahkeme kararıyla kapatılan semt pazarında daha önce tezgah kuran esnaf, bugün protesto yürüyüşü yapmak istedi.