50 yıllık semt pazarı kapatıldı, pazarcı esnafı yürüyüş yapmak istedi

İstanbul Avcılar’da 50 yıldan bu yana kurulan Avcılar’daki Denizköşkler pazarı, mahkeme kararıyla kaldırıldı. Semt pazarının esnafı, verilen kararı protesto etmek için yürüyüş yapmak istedi. Gece saatlerinden itibaren semt pazarının kurulduğu cadde ve sokaklarda güvenlik önlemi alan polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi.

50 yıllık semt pazarı kapatıldı, pazarcı esnafı yürüyüş yapmak istedi - 1

Avcılar’da mahkeme kararıyla kapatılan semt pazarında daha önce tezgah kuran esnaf, bugün protesto yürüyüşü yapmak istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

50 yıllık semt pazarı kapatıldı, pazarcı esnafı yürüyüş yapmak istedi - 2

Denizköşkler Mahallesi’ndeki Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta kurulan yaklaşık 50 yıllık semt pazarı, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine Danıştay kararıyla 2 Şubat’ta kapatıldı.

50 yıllık semt pazarı kapatıldı, pazarcı esnafı yürüyüş yapmak istedi - 3

Karar, 28 Ocak’ta caddeye pankart asılarak duyurulurken pazarın kurulmadığı üçüncü haftada pazarcılar caddeye gelerek verilen kararı protesto etmek ve kendilerine yeni pazar yeri verilmesini istemek için yürüyüş yapmak istedi.

50 yıllık semt pazarı kapatıldı, pazarcı esnafı yürüyüş yapmak istedi - 4

Polis ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerinin gece saatlerinde gelerek güvenlik önlemi aldığı caddede toplanan pazarcılara yürüyüş izni verilmedi.

50 yıllık semt pazarı kapatıldı, pazarcı esnafı yürüyüş yapmak istedi - 5

Polis amirinin cadde girişinde basın açıklaması yapmalarına izin verdiği pazar esnafı, polis ekipleriyle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek yürüyüş yapmadı.

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