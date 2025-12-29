500 bin konut projesinde ilk kuralar bugün. Hangi ilde ne zaman çekilecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen projeyle en az 2 milyon kişinin, sağlam, afetlere dirençli ve modern konutlara uygun fiyatlarla erişmesi hedefleniyor. Projenin, konut arzını artırarak konut ve kira fiyatlarında dengeleyici etki oluşturması amaçlanıyor.

Yaklaşık 1,5 trilyon liralık büyüklüğe sahip proje kapsamında, 300’e yakın sektörün canlanması bekleniyor. Aynı proje çerçevesinde İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.