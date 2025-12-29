500 bin konut projesinde ilk kuralar bugün. Hangi ilde ne zaman çekilecek?
29.12.2025 09:45
NTV - Haber Merkezi
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kuralar bugün Adıyaman’da çekiliyor.
Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını amaçlayan 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede ilk kura çekimi bugün Adıyaman için yapılacak.
HANGİ İL İÇİN NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kuralar, 27 Şubat’a kadar etap etap devam edecek. Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile yapılacak; asil ve yedek listeler belirlenecek.
Kura takvimine göre çekimler, 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak’ta Siirt ve Van, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak’ta ise Batman için yapılacak.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan 500 bin konutun
200 bini 80 metrekarelik 2+1,
150 bini 65 metrekarelik 2+1,
150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
Projede şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı.
EN AZ 2 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen projeyle en az 2 milyon kişinin, sağlam, afetlere dirençli ve modern konutlara uygun fiyatlarla erişmesi hedefleniyor. Projenin, konut arzını artırarak konut ve kira fiyatlarında dengeleyici etki oluşturması amaçlanıyor.
Yaklaşık 1,5 trilyon liralık büyüklüğe sahip proje kapsamında, 300’e yakın sektörün canlanması bekleniyor. Aynı proje çerçevesinde İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.