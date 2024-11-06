500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum



Yolculuk sırasında mola verdiği zaman, araçta bulunan seyyar sandalyeye oturup televizyonun karşısına geçerek oyun oynadığını dile getiren Çiçek, "Bazı günler televizyon programlarını da bu şekilde izliyorum. Bu şekilde eğlenmem, görenlerin de dikkatini çekiyor.” diye konuştu.