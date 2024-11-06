500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum

Bursa'da dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek, 500 bin lira harcayarak otomobilini oyun salonuna çevirdi. Otomobilin bagajına, televizyon ile oyun konsolu yerleştiren Çiçek, aracı park edip istediği yerde istediği zaman oyun oynayabiliyor.

500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum - 1

Bursa'da, özel bir şirketin üretim bölümünde çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek, işten geriye kalan zamanlarını evindeki oyun konsolunda oyun oynayarak geçiriyor.

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500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum - 2

Evde kapalı kalmaktan sıkılan Çiçek, oyun sevdasından da vazgeçemeyince çareyi 6 ay önce aldığı otomobilini, oyun salonuna çevirmekte buldu.

500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum - 3

Odasındaki televizyon ile oyun konsolunu, özel bir sistem kurarak otomobilinin bagajına taşıyan Çiçek, aracını istediği yerde park edip oyun oynayabiliyor.

500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum - 4

Çiçek, aynı zamanda dizi ve film de izleyip açık hava sineması keyfi yaşıyor.

500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum - 5

"YOLCULUK SIRASINDA MOLA VERİP OYUN OYNUYORUM"

Aracını park edip oyun oynadığı yerlerdeki insanların önce şaşırdığını, sonra yanına gelip kendisini izlediklerini söyleyen Çiçek, otomobiline kurduğu sistem, aksesuarlar, televizyon ve oyun konsolu için 500 bin lira harcadığını belirtti.

500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum - 6

Bu sayede istediği her yerde oyun oynayabildiğini söyleyen Çiçek, “Çalışmadığım süre içerisinde, kalan zamanımın büyük bölümünü oyun oynayarak geçiriyordum. Evde oynamak sıkıcı gelince, sistemi otomobilimin bagajına, ses sistemini ise bagaj kapağına monte ettim." dedi.

500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum - 7


Yolculuk sırasında mola verdiği zaman, araçta bulunan seyyar sandalyeye oturup televizyonun karşısına geçerek oyun oynadığını dile getiren Çiçek, "Bazı günler televizyon programlarını da bu şekilde izliyorum. Bu şekilde eğlenmem, görenlerin de dikkatini çekiyor.” diye konuştu.

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