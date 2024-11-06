500 bin lira ile aracını oyun salonuna çevirdi: Yolculuk sırasında mola verip oynuyorum
Bursa'da dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek, 500 bin lira harcayarak otomobilini oyun salonuna çevirdi. Otomobilin bagajına, televizyon ile oyun konsolu yerleştiren Çiçek, aracı park edip istediği yerde istediği zaman oyun oynayabiliyor.
Bursa'da, özel bir şirketin üretim bölümünde çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek, işten geriye kalan zamanlarını evindeki oyun konsolunda oyun oynayarak geçiriyor.