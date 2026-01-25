500 bin liralık avokado hırsızlığı! Jandarmayı görünce kaçtılar
25.01.2026 13:28
İHA
Antalya'da üç şüpheli bir bahçeden avokado çalmak istedi. Hırsızlık sırasında karşılarında jandarmayı gören şüpheliler, 500 bin liralık avokadoyu bırakarak kaçmaya çalıştı.
Antalya'da avokado hırsızları jandarma tarafından yakalandı.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, M.İ. isimli bahçe sahibi, evinin yakınında bulunan avokado bahçesinde gece saatlerinde fener ışığı gördü.
Durumdan şüphelenen bahçe sahibi, Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, bahçede hırsızlık yapıldığını ve şüphelilerin kaçtığını tespit etti
Şüphelilerin, jandarmayı fark etmeleri üzerine bahçeden topladıkları avokadoları ve olay yerine geldikleri aracı bırakarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.
Jandarma ekipleri, gece saatlerinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Ç.Ş, T.T. ve M.G. isimli şüpheliler, Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.
Bahçeden yaklaşık 20 çuval avokado topladığı belirlenen şüphelilerin çaldıkları avokadoların tahmini değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi.