500 çiftçinin emeği tescillendi! Van'ın gururu "Erciş lahanası" oldu

Van’ın Erciş ilçesinde üretilen ve lezzetiyle öne çıkan "Erciş lahanası", 1700 dekar alanda 500 çiftçinin emeğiyle üretildi. Bu özel lahana artık coğrafi işaret tesciliyle koruma altında. Erciş Ticaret Borsası’nın girişimleriyle başlatılan süreç, Patent ve Marka Kurumu tarafından tamamlanarak tescil belgesiyle taçlandırıldı.

500 çiftçinin emeği tescillendi! Van'ın gururu "Erciş lahanası" oldu - 1

Van'ın Erciş ilçesinde onlarca çiftçinin emeğiyle üretilen lahana, Erciş Ticaret Borsasının desteğiyle coğrafi işaret alarak tescillendi. Erciş lahanasının bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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500 çiftçinin emeği tescillendi! Van'ın gururu "Erciş lahanası" oldu - 2

500 ÇİFTÇİNİN EMEĞİ TESCİLLENDİ

Erciş’te yaklaşık 1700 dekar alanda 500 çiftçinin ürettiği bu özel lahana, endemik yapısıyla dikkat çekiyor. Ortalama 40-50 kilogramlık devasa boyutlarıyla öne çıkan Erciş lahanası, ince ve damarsız yaprakları sayesinde dolma ve turşu yapımında ideal bir tercih.

Hakkari’den İstanbul’a kadar geniş bir pazarda alıcı bulan lahana, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

500 çiftçinin emeği tescillendi! Van'ın gururu "Erciş lahanası" oldu - 3

KENT EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Fahrettin Sayın, lahananın kent ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Üretimi yapılan lahananın büyüklüğüyle öne çıktığını belirten Sayın, "Erciş lahanası endemik bir çeşittir. Coğrafi işaret tescil belgesini almaya hak kazandı. Yaprakları ince ve damarsızdır. Dolma ve turşu gibi yöresel yemeklerde kullanılıyor. 500 çiftçi lahana ekimi yapıyor. Tanesi 40 ile 50 kilogram geliyor. Hakkari, Erzurum ve İstanbul'a kadar pazarlanıyor." diye konuştu.

500 çiftçinin emeği tescillendi! Van'ın gururu "Erciş lahanası" oldu - 4

Coğrafi işaret tescilinin, üreticiler arasında büyük bir memnuniyet yarattığını ifade eden lahana üreticisi Veli Dağer, "Erciş lahanası gayet lezzetli. Eskiden beri üretimi yapılıyor. Coğrafi işaret olarak tescillenmesi bizi memnun etti." diye konuştu.

500 çiftçinin emeği tescillendi! Van'ın gururu "Erciş lahanası" oldu - 5

Erciş lahanasının tescillenmesi, bölgenin tarım potansiyelini artırırken, yerel üreticilere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Coğrafi işaret belgesi, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda ürünün tanıtımı için güçlü bir araç olacak.

500 çiftçinin emeği tescillendi! Van'ın gururu "Erciş lahanası" oldu - 6

BÖLGE HALKININ MİRASI

Lezzeti ve devasa boyutlarıyla tanınan Erciş lahanası, bu tescille birlikte hem koruma altına alındı hem de gelecekteki nesillere aktarılacak bir miras haline geldi.

500 çiftçinin emeği tescillendi! Van'ın gururu "Erciş lahanası" oldu - 7

Yöresel tatlara değer katan bu ürün, Van’ın tarımsal üretimdeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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