500 çiftçinin emeği tescillendi! Van'ın gururu "Erciş lahanası" oldu
Van’ın Erciş ilçesinde üretilen ve lezzetiyle öne çıkan "Erciş lahanası", 1700 dekar alanda 500 çiftçinin emeğiyle üretildi. Bu özel lahana artık coğrafi işaret tesciliyle koruma altında. Erciş Ticaret Borsası’nın girişimleriyle başlatılan süreç, Patent ve Marka Kurumu tarafından tamamlanarak tescil belgesiyle taçlandırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde onlarca çiftçinin emeğiyle üretilen lahana, Erciş Ticaret Borsasının desteğiyle coğrafi işaret alarak tescillendi. Erciş lahanasının bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.