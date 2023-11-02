500 depremzededen orta hasarlı binalar için düdüklü eylem

Tek istediklerinin evlerinde yaşamak olduğunu kaydeden Kale, şöyle devam etti:

“Kurumlarca, düzensiz ve bilimden uzak bir şekilde karot örneği dahi alınmadan, sadece bir çekiçle duvara ve kolona vurulmak suretiyle ses dinleyerek evlere orta hasar raporu verilmiştir. Akabinde ev sahiplerinin binalarına yaptırdığı performans analizlerinde bu binaların, hafif hasarlı olduğu görülmüştür. Bizler sadece bir çekiçle verilen bu hasar raporlarını kabul etmemekle birlikte bilimsel şekilde yeniden hasar denetlemesi yapılmasını talep etmekteyiz. Bu zamana kadar ne Büyükşehir Belediyesi ne ilce belediyelerimiz ne de Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü sorumluluk almıştır. Aynı şehirde iki ayrı belediyenin güçlendirme için istediği evraklar bile farklılık göstermektedir. Kahramanmaraş'taki belediyelerin geçtiğimiz günlerde yaptığı; ‘Hiçbir başvuru yok’ açıklaması gerçeği yansıtmamakla beraber samimiyetten de çok uzaktır. Vatandaşın mağduriyetini giderici hiçbir kolaylık sağlanmamakla birlikte üstüne daha zorlaştırıcı şeyler talep edilmektedir. Ayriyeten üniversitelerden istenen raporlar için fahiş fiyatlar istenmektedir. Buna istinaden Onikişubat Belediyesi'nin açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi ciddiyetten uzak ve samimiyetsizdir. Hiçbir yıkım ve can kaybı vermeyen toprak kayması dahi olmayan bir bölgede imara kapatmanın ne kadar doğru olduğunu buradan yetkililere sormak istiyoruz. Uygun olmayan alan belirlenirken bölgede kazı çalışması yapılmış mıdır? Bu harita depremden önce yapıldıysa eğer neden bu bölgelere inşaat ruhsatı verilmiştir. Bir an önce bu uygun olmayan alan saçmalığına son verilmesini istiyoruz.”