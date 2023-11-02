500 kilometre uçup yumurtlayan güz tırtılları çiftçilerin yeni düşmanı

"Yumurtalarını 500 kilometre uçtuktan sonra bırakma eğilimindedir. Yumurtalarının çoğunu yaşamının ilk 4 ile 5 günü boyunca bırakır, ancak 3 haftaya kadar bir miktar yumurtlama meydana gelir." diyen Sağlam, şöyle devam etti:

"Larvalarda uzunlamasına bant şeklinde şeritler bulunur. Genellikle yeşil olmakla birlikte kahverengimsi siyah renkli de olabilirler. Larva segmentlerinde verev lekeler bulunur. Olgun larvalar genellikle 35-40 milimetre uzunluğundadır. İleri dönem larvalarda başın üzerinde sarı renkte ters bir Y şekli ve dorsal kısmında sondan 2'nci segmentte kare şeklinde 4 adet siyah nokta bulunur. 2'nci ürün mısırın sert olum dönemine kadar sürveylerin devam etmesi gerekir. Larva yoğunluğu fazla olan alanlarda büyüme dönemindeki bitkilerin yapraklarını yemeleri ve büyüme merkezlerini kesmeleri sonucu bitkiler kurumakta ve dolayısıyla önemli oranda zarar meydana gelmektedir. Süt olum döneminde beslenmesi ile de seyrek taneli mısır meydana gelmektedir. Larva evresinin süresi yazın yaklaşık 14 gün, serin havalarda ise 30 gün kadardır.