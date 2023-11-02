500 kilometre uçup yumurtlayan güz tırtılları çiftçilerin yeni düşmanı
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, istilacı bir tür olan güz tırtılı ile mücadele başlattıklarını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu zararlı türün bitkilere ciddi zararlar verdiğini belirtti. Ayrıca, güz tırtılı dişilerinin 500 kilometre uçarak binlerce yumurta bırakma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.
Güz tırtılı çiftçilerin kabusu olmaya devam ediyor.
Konuya ilişkin Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı.