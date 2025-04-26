500 kilometre yol geldiler ama dokunamadılar: Sadece 20 gün canlı kalıyor
Muş’ta bin 800 rakımlı Karaağaç Dağı'nın zirvesinde yetişen ve sadece 20 gün canlı kalabilen ters laleleri görebilmek için 500 kilometre yol gelen ziyaretçiler, zorlu yürüyüşün ardından ulaştıkları çiçeklere dokunmaya cesaret edemedi. Anadolu'nun kapılarının açıldığı Muş’ta, baharın gelişiyle birlikte doğa tüm güzelliğini gözler önüne seriyor.
Endemik ve nadir bir tür olan ters lalelerin oluşturduğu görsel şölen, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.
Trabzon'dan gelen bir grup doğasever, 2 saatlik zorlu yürüyüşle ulaştıkları Karaağaç Dağı'nda ters laleleri görüntülemek için cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle yoğun çaba sarf etti. Nesli tehlike altında bulunan ters lalelere dokunmaya korkan ziyaretçiler, doğayı koruma bilinciyle sadece fotoğraf çekmekle yetindi.