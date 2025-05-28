5000 TL doğum yardımı ödemeleri başladı: Doğum yardımı yattı mı, nasıl sorgulanır? (2025 doğum yardımı ödemeleri sorgulama ekranı)

Doğum yardımı başvuru sonuçları için gözler e-Devlet sorgulama ekranına çevrilmişti. Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Hükümet tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, 8 Nisan'dan itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı başvurularını almaya başladı. Doğum yardımı kapsamında ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 lira ve üçüncü ile sonraki çocuklar için aylık 5.000 TL ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda yaptığı açıklama ile doğum yardımı ödemelerinin 28 Mayıs'ta (bugün) hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Peki, 5000 TL doğum yardımı ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

5000 TL doğum yardımı ödemeleri başladı: Doğum yardımı yattı mı, nasıl sorgulanır? (2025 doğum yardımı ödemeleri sorgulama ekranı) - 1

5.000 TL doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen aileler, e-Devlet üzerinden kontrollerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından 5.000 TL doğum yardımı ödemeleri için tarihler belli olmuştu. Başvurular, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Peki, doğum yardımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? 5.000 TL doğum yardımı yattı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

5000 TL doğum yardımı ödemeleri başladı: Doğum yardımı yattı mı, nasıl sorgulanır? (2025 doğum yardımı ödemeleri sorgulama ekranı) - 2

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıklamıştı.

Doğum yardımı ödemeleri kapsamında 28 Mayıs Çarşamba günü 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyarlık toplu ödeme gerçekleştirilmeye başlandı.

Buna göre; Doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü toplu şekilde hesaplara yatırılacak.

5000 TL doğum yardımı ödemeleri başladı: Doğum yardımı yattı mı, nasıl sorgulanır? (2025 doğum yardımı ödemeleri sorgulama ekranı) - 3

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Doğum Yardımı başvuru sonuçları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet hesabı üzerinden sorgulanabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Doğum Yardımı Başvuru Hizmeti ekranına giderek, "https://eailem.aile.gov.tr/sonuclarim" sayfasından başvuru sonuçları görüntülenebilecek.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

5000 TL doğum yardımı ödemeleri başladı: Doğum yardımı yattı mı, nasıl sorgulanır? (2025 doğum yardımı ödemeleri sorgulama ekranı) - 4

DOĞUM YARDIMI (ÇOCUK PARASI) NE KADAR?

Doğum yardımı ödemeleri ilk çocuk için tek seferlik beş bin lira olarak belirlenirken ikinci çocuk için 5 yıl aylık bin 500 lira ve üçüncü ile sonraki çocuklar için aylık beş bin lira ödeme yapılacak.

5000 TL doğum yardımı ödemeleri başladı: Doğum yardımı yattı mı, nasıl sorgulanır? (2025 doğum yardımı ödemeleri sorgulama ekranı) - 5

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

"Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğum yardımı başvuruları 8 Nisan’dan itibaren alınıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-Devlet Doğum Yardımı başvuru sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte başvuru yapılabiliyor.

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