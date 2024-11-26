510 milyon lira kamu zararı tespit edildi! Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi

Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen "vergi kanununa muhalefet" soruşturması tamamlandı. Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Dilan Polat hakkında 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.

510 milyon lira kamu zararı tespit edildi! Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi - 1

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat tahliye edilse de yargılandıkları vergi suçu soruşturması sebebiyle çifte yeniden cezaevi yolu göründü.

TÜRKİYE HABERLERİ

510 milyon lira kamu zararı tespit edildi! Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi - 2

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ailesine ait olan şirketlerde yürüttüğü  soruşturmayı tamamladı.

510 milyon lira kamu zararı tespit edildi! Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi - 3

510 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ayrıca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. şirket yetkilisi olarak yer aldı.

510 milyon lira kamu zararı tespit edildi! Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi - 4

40 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu tespit edildiğinden "vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçundan 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.

510 milyon lira kamu zararı tespit edildi! Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi - 5

İddianamede şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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