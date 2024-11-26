510 milyon lira kamu zararı tespit edildi! Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi

510 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu tespit edildi.



Ayrıca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. şirket yetkilisi olarak yer aldı.