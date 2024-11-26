510 milyon lira kamu zararı tespit edildi! Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi
Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen "vergi kanununa muhalefet" soruşturması tamamlandı. Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Dilan Polat hakkında 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat tahliye edilse de yargılandıkları vergi suçu soruşturması sebebiyle çifte yeniden cezaevi yolu göründü.