52 yaşındaki adam 6 ayda 30 kilo verdi: Diyet bile yapmadı, zayıflama sırrını paylaştı

"Su içmeyi öğrendim. Günlük 2, 3 litrenin altına düşmüyorum. Soğuk havalarda da yanımda su şişesi taşıyorum. 105 kilodan 75 kiloya düşünce hayata bakışım değişti, mutluluğum arttı, bazı kronik rahatsızlıklarımdan kurtuldum. Zayıflayınca günlük yaşam daha rahat oluyor. Hipertansiyon, kolesterol ve astım hastasıydım. Horlamalarım vardı, eşimle çok tartışıyorduk. Kilo verince hayatım değişti. Doktorların önerisiyle kolesterol ilaçlarını bıraktım, iki doz olan astım ilacım tek doza düştü, horlamalarım kesildi. Tansiyonum da dengelendiği için ilacı her gün kullanmıyorum."



İstediği kıyafetleri kolayca bulabildiğini anlatan Yiğit, uzun süre görmediği arkadaşlarıyla karşılaşınca kendisini tanıyamadıklarını sözlerine ekledi.