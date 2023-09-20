52 yaşındaki kadın ölmediğini ispatlamaya çalışıyor

PARAYI İADE EDECEKLER

Erdal Göğebakan ise eşinin depremden 10 gün sonra öldüğünün kendilerine iletildiğini, durumu düzeltmek için savcılığa dilekçe verdiklerini belirtti.

Savcılıktan aldıkları belgeyi Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne ilettiklerini vurgulayan Göğebakan, şunları kaydetti:

“20 gün sonra nüfusa gittiğimde 'Düzeltildi.' dediler, biz de 'Tamam.' dedik. Hanım bankaya para çekmeye gidiyor, bankamatik kartı yutuyor. Bankaya kartını almaya gidiyor, orada 'Siz ölüsünüz, bu nedenle bankamatik kartı aldı.' diyorlar. Sonrasında Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne gittim, onlar Yeşilyurt'taki nüfusa gönderdi, onlar da 'Bu adli vaka, bizim yapacağımız bir şey yok.' dedi. Sonrasında yeniden kaymakamlığa gittim, bana 'Şikayet et.' dediler. Savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum, bu işten kim sorumluysa cezasını alsın. Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum. Onlar da konunun araştırılacağını söylediler. Eşim ölü görünüyor, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.”