52 yaşındaki kadın ölmediğini ispatlamaya çalışıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından nüfus kayıtlarına “ölü” olarak işlenen 52 yaşındaki Naime Göğebakan, yaşadığını ispat etmeye çalışıyor. “Ölü göründüğüm için dışarıya çıkamıyorum. Bir yere gidemiyorum, otobüse binemiyorum. Nikahtan bile düşmüşüm, kocam bana bakmazsa ne diyeceğim?” diyen Göğebakan, hatanın düzeltilmesini istiyor.
Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Göğebakan Mahallesi’nde eşi Erdal Göğebakan ile yaşayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Naime Göğebakan, 6 Şubat’taki depremler sonrası nüfus kayıtlarına “ölü” olarak işlendiğini öğrendi.
Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine ödenen 100 bin lira banka hesabına yatırılan Göğebakan ailesi, Naime Göğebakan’ın ölmediğini ispat etmeye çalıştı.