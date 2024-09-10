53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, Türkiye genelinde 53 ilde 747 muhtelif arsa bugün satışa sunulacak. İstanbul, Ankara ve diğer illerde toplamda 747 arsa satışa çıkarılırken, bunların 71'i İstanbul, 138'i de Ankara'dan olacak. Satışa çıkarılan arsalar yüzde 25 peşinde ve 24 ay vade fırsatıyla vatandaşa sunulacak. Satışa çıkan arsalaların hangi ilde, kaç tane olacağı belli oldu. İşte, İstanbul, Ankara ve il il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi.
ARSA SATIŞLARI BUGÜN BAŞLADI
İstanbul’da 71, Ankara’da da 138 muhtelif arsanın satışının gerçekleşeceği müzayede bugün itibarıyla başladı. Arsa satışları 10-11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Diğer 51 şehir içinse katılım online olarak gerçekleşecek.