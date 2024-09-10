53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, Türkiye genelinde 53 ilde 747 muhtelif arsa bugün satışa sunulacak. İstanbul, Ankara ve diğer illerde toplamda 747 arsa satışa çıkarılırken, bunların 71'i İstanbul, 138'i de Ankara'dan olacak. Satışa çıkarılan arsalar yüzde 25 peşinde ve 24 ay vade fırsatıyla vatandaşa sunulacak. Satışa çıkan arsalaların hangi ilde, kaç tane olacağı belli oldu. İşte, İstanbul, Ankara ve il il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi.

53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 1

ARSA SATIŞLARI BUGÜN BAŞLADI

İstanbul’da 71, Ankara’da da 138 muhtelif arsanın satışının gerçekleşeceği müzayede bugün itibarıyla başladı. Arsa satışları 10-11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Diğer 51 şehir içinse katılım online olarak gerçekleşecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 2

YÜZDE 25 PEŞİN, 24 AY VADE FIRSATI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa sunulacak arsalar, yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak.

53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 3

ONLİNE KATILIM SAĞLANABİLECEK

Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.

53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 4

İL İL ARSA SATIŞ LİSTESİ VE FİYATLARI

İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa ve Muğla’da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül’de satışa sunulacak.

İşte il il satışa sunulacak arsalar ve bölgeleri;

53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 5
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 6
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 7
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 8
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 9
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 10
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 11
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 12
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 13
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 14
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 15
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 16
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 17
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 18
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 19
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 20
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 21
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 22
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 23
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 24
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 25
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 26
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 27
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 28
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 29
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 30
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 31
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 32
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 33
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 34
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 35
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 36
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 37
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 38
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 39
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 40
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 41
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 42
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 43
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 44
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 45
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 46
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 47
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 48
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 49
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 50
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 51
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 52
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 53
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 54
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 55
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 56
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 57
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 58
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 59
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 60
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 61
53 ilde 747 arsa bugün satışa çıkıyor: Hangi ilde, kaç arsa satışa çıkacak? Yüzde 25 peşin, 24 ay vade fırsatı (İl il satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi) - 62
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