53 ilde 747 arsa satışa çıktı: İstanbul, Ankara ve diğer illerde kaç arsa, ne zaman satılacak? (İl il, parsel parsel satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, Türkiye genelinde 53 ilde 747 muhtelif arsanın satışa çıkarıldığı açıklandı. İstanbul, Ankara ve diğer illerde toplamda 747 arsa satışa çıkarılırken, bunların 71'i İstanbul, 138'i de Ankara'dan olacak. Satışa çıkarılan arsalar yüzde 25 peşinde ve 24 ay vade fırsatıyla vatandaşa sunulacak. Peki, İstanbul, Ankara ve diğer illerde kaç arsa, ne zaman satılacak? İşte il il, parsel parsel satışa sunulan arsalar ve fiyat listesi.
ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN?
İstanbul’da 71, Ankara’da da 138 muhtelif arsanın satışının gerçekleşeceği müzayede 10-11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Diğer 51 şehir içinse katılım online olarak gerçekleşecek.