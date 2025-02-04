53 yaşındaki kadın meme kanserini böyle yendi: "Ağır grip" olarak nitelendirmiş
Kırklareli'nde yaşayan iki çocuk annesi 53 yaşındaki Gülşen Ünal, "ağır grip" olarak nitelendirdiği meme kanserini erken teşhisle yenerek sağlığına kavuştu.
Ailesinde meme kanseri öyküsü olması nedeniyle 24 yıldır düzenli olarak kontrollerini yaptıran Ünal, 2022'de koltuk altında bir kitle olduğunu fark ederek Kırklareli Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne müracaat etti.
Ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ünal'a yapılan tetkikler sonucunda meme kanseri teşhisi konuldu.
Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de mamografi, ultrason ve biyopsi yapılan Ünal, erken evrede fark ettiği meme kanseri nedeniyle ameliyat oldu.
Bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Ünal, meme kanserini zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenerek sağlığına kavuştu.