53 yıldır bu işi yapıyor: Günde 12 saat çalışarak mesleğini yaşatıyor

‘1972’DE DÜKKAN AÇTIK’

Ziyarette konuşan yılın Ahisi Kemallarlı, 1972 yılından bu yana mesleğin içerisinde olduğunu belirterek, “1972 yılında Çilingirler Çarşısı’nda, okulu bitirdikten 1 yıl sonra dükkan açtık. Elektrik tesisatı ve elektrik malzemesi üzerineydi. Bu işe devam ettim. O arada köylere, sanayide, şehir içerisinde elektrik tesisatı yapıyordum. 1990’dan sonra elektrikli aletlerin tamirine başladım. O zaman daha azdı, şimdi çeşit çoğaldı ve halen mesleği devam ettiriyorum” dedi.



‘GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞIYORUM’



Meslekte toplamda 53 yılı geride bıraktığını, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen Kemallarlı, “Toplamda 53 yıl oluyor meslekte. Bu 53 yıl nasıl geçti anlayamadım açıkçası ve halen devam ediyorum. Sabah 10.00’da işe geliyorum, akşam 9’a, 10’a kadar dükkanda kalıyorum. Günde halen 12 saat çalışıyorum. Ahi seçildiğimi öğrendiğimde şaşırdım, beklemiyordum” diye konuştu.



