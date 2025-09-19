53 yıldır bu işi yapıyor: Günde 12 saat çalışarak mesleğini yaşatıyor
Edirne’de yılın ahisi seçilen, 53 yıllık elektrik ustası Feridun Kemallarlı (73), halen günde 12 saat çalışarak, mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Kemallarlı, “Toplamda 53 yıl oluyor meslekte. Bu 53 yıl nasıl geçti anlayamadım açıkçası ve halen devam ediyorum. Sabah 10.00’da işe geliyorum, akşam 9’a, 10’a kadar dükkanda kalıyorum. Günde halen 12 saat çalışıyorum” dedi.
Ülke genelinde bu yıl 22-28 Eylül tarihleri arasında kutlanacak 38’inci Ahilik Haftası kapsamında, Edirne’de yılın ahisi, elektrik ustası Feridun Kemallarlı seçildi.