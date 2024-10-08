54 yaşında üniversite bitirdi: Hep geç kaldığımı zannediyordum

Üniversite arkadaşlarıyla arasındaki yaş farkından dolayı herhangi bir iletişim zorluğu çekmediğini ifade eden Çesner, genç arkadaşlarının da kendisine yönelik hep sevgiyle yaklaştığını dile getirdi.

Üniversite eğitim sürecinin hayatına olumlu yönde çok şey kattığını söyleyen Çesner, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle iletişim bölümü olduğu için iletişim anlamında yaşıma rağmen çok şey kattığını düşünüyorum çünkü ders çalışmak için çalışmadım. Ezberlemek için değil tüm dersleri anlamak için çalıştım. Bu bilinçle baktığınız zaman çok şey katıyor. Bu bilinçle 18 yaşıma dönmeyi çok isterim ama imkansız. Bunun haricinde çevremdeki insanların da çok katkısı, desteği oldu. Onlar da üniversite sana çok iyi geldi diyor.”





