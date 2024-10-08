54 yaşında üniversite bitirdi: Hep geç kaldığımı zannediyordum
Ankara'da yaşayan ve 30 senelik hayalinin peşinden üniversite sınavına girerek Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü kazanan Hafize Çesner, 54'üncü yaş gününde bölüm birincisi olarak mezun oldu.
Ankara'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi 54 yaşındaki Hafize Çesner, lisedeki eğitim ve öğretim hayatını tamamlamasının ardından hayal ettiği üniversite hayatını yaşayabilmek için bir türlü fırsat bulamadı. 30 yıl aradan sonra çevresindekilerin de desteğiyle hayalinin peşinden giderek üniversite sınavına girmeye karar veren Çesner, sınav dönemini başarıyla tamamlamasının ardından Ankara Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü yüzde 50 burslu olarak okumaya hak kazandı.