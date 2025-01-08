54 yaşındaki el sanatları ustası hayran bırakıyor: Kendi yetiştirdiği su kabaklarından yapıyor

Bu yüzden yetiştirdiğimiz öğrencilerin yetenekleri körelmiş oluyor. Ahşap teknolojisi adı altında verdiğim modülde yaklaşık 6 kurs var. Bunlar arasında hat sanatı, ahşap yapma, resim, maket ahşap ve filografi yer alıyor. Ahşapla ilgili yapılabilecekleri sürekli araştırarak yeni yöntemler ve teknikler keşfettim. En çok katılım sağlayanlar genellikle üniversite öğrencileri. Ahşap, esnek bir malzeme olduğu için hayal edilen her şeyin yapılabilmesine olanak tanıyor. Ahşabın insan üzerindeki etkisi oldukça büyük; çünkü doğduğumuzda beşiktir, okulda sıradır, öldüğümüzde ise tabuttur. İnsan hayatının her alanında ahşaba ihtiyaç vardır. İlimizde el sanatları ve müze eksikliği konusunda önemli mücadeleler verdim ve hala da vermeye devam ediyorum. Maalesef, bu tür atölyelerin istihdam edileceği yerler yok. Bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için destek ve imkanların artırılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.