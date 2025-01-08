54 yaşındaki el sanatları ustası hayran bırakıyor: Kendi yetiştirdiği su kabaklarından yapıyor
Bingöl'de el sanatları ustası Yılmaz Kaya (54) açtığı atölyesinde, kendi yetiştirdiği su kabaklarıyla doğada bulduğu kemikleşmiş odun parçalarını işleyip, çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Kaya, çeşitli kuruluşlarda açtığı "Ahşap atölyesi" kurslarıyla da öğrencilere ücretsiz el sanatları eğitimi veriyor.
El sanatları ustası 4 çocuk babası Yılmaz Kaya, küçük yaşlarda çırak olarak çalıştığı marangoz babasına ait atölyede tıraş fırçasıyla resim yapmaya başladı. İlkokul öğretmeninin de yönlendirmesiyle sanata olan ilgisi artan Kaya, çeşitli el ürünleri üretti.