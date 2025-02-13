54 yaşındaki emekli astsubay, kaligrafi sanatını yaşatıyor

"SANAT İNSANI RAHATLATIYOR"

İnsanların kaligrafi sanatının ne olduğunu bilmediğini söyleyen Yeşildağ, "Toplumumuz genelde hat sanatını biliyor. Hat, Arap alfabesiyle yapılan güzel yazı sanatı, kaligrafi ise Latin alfabesiyle yapılıyor. İkisinin farkı sadece alfabesinin farklı olması. Amacım bu sanatı tanıtmak. Sanat insanı rahatlatıyor. Öğrenci yetiştirmeyi çok istedim ve hala da devam ediyorum. Şu anda aktif olarak ve 60 öğrencim var. Her gün atölyede ders yapıyoruz. Öğrencilerimizle sergi hazırlığındayız. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı kaligrafi sanatçısı oldum. Hedefim, bundan sonra bu ünvanı alacak kişileri de oraya yönlendirmek. Hatta yetiştirdiğim 4 tane arkadaş kaligrafi sanatçısı oldular, bu sanatı icra ediyorlar. Onların da güzel şeyleri yaptığını görmek manevi olarak çok büyük haz veriyor" diye konuştu.





