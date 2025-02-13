54 yaşındaki emekli astsubay, kaligrafi sanatını yaşatıyor
İzmir' de yaşayan emekli deniz astsubayı Saim Yeşildağ (54), gönül verdiği kaligrafi sanatını genç kuşaklara aktarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip Yeşildağ, yok olmaya yüz tutmuş kaligrafi sanatını tanıtmayı hedeflediğini belirtip, "Toplumumuz genelde hat sanatını biliyor. Hat, Arap alfabesiyle yapılan güzel yazı sanatı, kaligrafi ise Latin alfabesiyle yapılıyor. İkisinin farkı sadece alfabesinin farklı olması. Amacım bu sanatı tanıtmak" dedi.
Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu sırada kaligrafi sanatına gönül veren Saim Yeşildağ, İzmir'e tayin olduktan sonra 2015 yılında ilk atölyesini açtı.