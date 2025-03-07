54 yaşındaki kadın kanseri yendi: 2013 yılından bu yana lastik tamiri yapıyor

"İLK BULDUĞUM İŞ BUYDU"

Lastik işinin, aklında olan bir iş olmadığını, mecburiyetten başladığını belirten Cankıran, "1992'de girdim sektöre, o dönem işe ihtiyacım vardı. İlk bulduğum iş de lastik dükkanındaydı. Bir yerde çalışıyorsam, ekmek yediğiniz yere randıman vermem gerektiğine inanan insanlardanım. O yüzden de işe herhalde biraz fazla sarıldım ki 1992'den 1994 yılına kadar satış olarak çıktım. Daha sonra 1994 yılında evlendim. 1992'den 2010 yılına kadar Edirne'de farklı lastik sektörlerinde çalıştım. 2010 yılında gene mecburiyetten dolayı çalıştığım iş yeri dükkanını satışa çıkarttı, haliyle biz de işsiz kaldık. O saatten sonra başka bir meslek yapamayacağım için kendi dükkanımı açtım ve maceram öyle başladı. Sadece lastik satışı olarak açtım dükkanımı, montajı ve tamiri diğer arkadaşlara yönlendirdim. Ama baktım ki 2012'de bütün lastik tamircileri aynı zamanda sıfır lastik de satıyor. Dedim o zaman bu böyle olmaz, şartları eşitlemem lazım. 'Rekabetse doğru bir rekabet olsun, şartlar eşit olsun' dedim. Kendi servisimi kurdum. Sökme takma makinesi aldım, tamir ekipmanları aldım, krikolarımı, balans ekipmanlarımı aldım" dedi.





