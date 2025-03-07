54 yaşındaki kadın kanseri yendi: 2013 yılından bu yana lastik tamiri yapıyor
Edirne Sanayi Sitesi'nde 1992'de satış temsilcisi olarak başladığı lastik sektöründe, zamanla kendi işletmesini açan Remziye Cankıran (54), 2013 yılından bu yana lastik tamiri yapıyor. Yakaladığı göğüs kanserini yenip, hayata tutunan ve halen işinin başında duran 2 çocuk annesi Cankıran, "2016 yılında bir hastalık geçirdim, göğüs kanserine yakalandım ama çok şükür ki işim vardı, beni ayakta tuttu" dedi.
Edirne'de iş bulmak için gittiği sanayi sitesinde 1992 yılında lastikçide satış elemanı olarak işe başlayan ve uzun süre lastik sektöründe çalışan Remziye Cankıran, 2010'da işsiz kaldı.