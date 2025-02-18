54 yaşındaki naht ustası evine atölye kurdu: 6 farklı sanatı bir araya getiriyor

Köse, sanatında hikaye anlatımına önem verdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:



"En son Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin hayatını anlatan bir pano tasarladık. Hattat bir arkadaşım yazıyı yazdı, ben tespihini yaptım, bir başka sanatçı da tespihin oyma işlerini gerçekleştirdi. Ortaya anlamlı bir görsel çıktı. Sanatçı arkadaşlarımla ortak çalışmalar yapmak bana büyük keyif veriyor."



Malzeme seçiminde titizlik gösterdiğini vurgulayan Köse, en kaliteli sonuçları alabilmek için kontrplağını kendisinin ürettiğini dile getirdi.



Köse, naht sanatında doğru malzemelerle çalışmanın önemini aktararak, "Piyasadan aldığım en kaliteli malzemelerde bile iç boşluklar olabiliyor, bu da işin sonucunu olumsuz etkiliyor. Kıl testereyle maksimum incelikte çalışmalar yapıyorum, bu yüzden ekipmanları ya çok özenle seçmem ya da kendim üretmem gerekiyor." diye konuştu.



Geleneksel sanatları daha iyi uygulayabilmek için çeşitli eğitimler aldığını anlatan Köse, "Hat sanatı kesebilmek için 6 yıl hat eğitimi aldım, desenleri daha iyi çizebilmek için ebru ve tezhip dersleri aldım. Amacım hattat olmak değil, yaptığım kesimleri daha estetik hale getirmekti." dedi.



Naht sanatının köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen günümüzde az bilindiğine dikkati çeken Köse, bu sanatın gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yaptığını ifade etti.





