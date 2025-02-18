54 yaşındaki naht ustası evine atölye kurdu: 6 farklı sanatı bir araya getiriyor
Eskişehir'de yaşayan, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatçısı 54 yaşındaki Kaan Köse, ortaokul yıllarında iş teknik öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı naht sanatında ustalaşarak, evinin alt katına kurduğu atölyede 6 farklı sanatı bir araya getirip özgün eserler üretiyor.
Ortaokul yıllarında başladığı naht sanatıyla yaklaşık 30 yıldır profesyonel olarak ilgilenen Köse, 2010 yılında evinin alt katına kurduğu atölyesinde eserlerini üretmeye başladı. Köse, ahşap oyma, marküteri, ahşap kakma, tespih ve naht sanatını eserlerinde bir araya getirerek onlarca özgün eser ortaya koydu.
2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Geleneksel El Sanatçısı ünvanı verilen Köse, yıllar içinde 200'e yakın farklı türde ahşaptan oluşan koleksiyon oluşturdu.