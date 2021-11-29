548 kilometrelik Büyük Menderes Nehri'nin sadece 7 kilometresi temiz akıyor

"SU DEĞİL ZEHİR AKIYOR"

İşçi emeklisi Hüseyin Acar ise Menderes Nehri'nin bölgenin yaşam kaynağı olduğunu ifade ederek, "Menderes Nehri, her geçen yıl daha da kirleniyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekiyor. Artık Menderes'ten su değil, zehir akıyor. Çare bulunmazsa, bu bölgede artık bir şey yetişmez. Bu bölgenin yaşam kaynağı olan nehrin kurtarılması çok önemli. Su demek can demektir" diye konuştu.