55 yaşında hayâlini gerçekleştirdi: Dede torun aynı üniversitede okuyor
Aksaray’da üniversite çağında imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamayıp 55 yaşında üniversite hayalini gerçekleştiren Mehmet Kocagöl, 3 yıldır aldığı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü eğitimine 4. yılında aynı üniversitede 18 yaşındaki torunuyla birlikte eğitim öğretim görmeye başladı.
Üniversite çağında maddi imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamayan Mehmet Kocagöl, üniversite hayalini 55 yaşında üniversiteye katılarak gerçekleştirdi.