55 yaşında hayâlini gerçekleştirdi: Dede torun aynı üniversitede okuyor

"DEDEMLE EĞİTİM ÖĞRETİM GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

Dedesiyle birlikte aynı üniversitede okuyan torunu Elif Yıldız ise "Dedemle aynı üniversitede okuyor olmak çok gurur verici bir şey. Dedem okumanın yaşının olmadığını herkese göstermiş oldu. Zamanında herkesin şartlarının el vermediği, herkesin okuyamadığı bir dönemde dedemin de okumaması içinde kalmış bir durumdu. Sonrasında bu şekilde başladı ve şu an dedem 4. sınıf. Tüm notlarıyla, dersleriyle çok düzenli bir öğrenci oldu. Okumanın hiçbir şekilde yaşı yok. Dedem 60 yaşına yaklaştı. Buraya her gün dedemle birlikte gidip gelmeye çalışıyoruz. Kantinde birlikte yiyip içiyoruz. Birlikte istişare ediyoruz. Dedem ile birlikte eğitim öğretim görmek gerçekten çok güzel ve farklı bir duygu. Dedemle çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.