55 yaşındaki adam 2 yıldır mağarada yaşıyor: "3 ay önce yatağımda yılan vardı"

"Evliyim ve 3 çocuğum var, mağara hayatını herkes yaşayamaz ve ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum"

Mağarada yaşamanın zor olduğunu belirten "Buraya çok misafir geliyor. Gaziantep'ten gelen karı, koca mağarada kaldılar ve uyudular. Mağarada pencere olmadığı için içerisi sıcak kalıyor. Sıcak ortama ihtiyacım olmuyor. Çünkü ne kadar kar, yağmur, soğuk veya don olursa olsun hiç üşümüyorum. Mağaraya arada yılan ve fareler geliyor.