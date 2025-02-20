55 yaşındaki adam 2 yıldır mağarada yaşıyor: "3 ay önce yatağımda yılan vardı"
Hatay'da depremde evi yıkıldıktan sonra 2 yıldır mağarada yaşayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, huzuru mağarada bulduğunu belirterek "Mağara hayatını herkes yaşayamaz ama ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum" dedi. Defne Kaymakamlığı tarafından konteynere yerleştirilmek istendiğini söyleye Bozoğlan, huzuru mağarada bulduğu için mağarasını terk etmediğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.