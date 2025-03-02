55 yaşındaki adam 2 yıldır mağarada yaşıyordu şimdi taşındı: "Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum"
Hatay'da depremden sonra yerleştiği mağarada yaşamaya başlayan Ali Bozoğlan, Hatay Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen ikinci yuvası olan konteynere yerleşti. Konteynere yerleştikten sonra huzurunun kaçtığını ifade eden Bozoğlan, haftanın birkaç gününü mağarasında ve birkaç günü de konteynerinde geçireceğini ifade ederek "Mağaradayken konteynerdan daha huzurluydum" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.