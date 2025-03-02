55 yaşındaki adam 2 yıldır mağarada yaşıyordu şimdi taşındı: "Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum"

"MAĞARAM MÜKEMMELDİ, BOL OKSİJENLİ VE HUZURLUYDUM"

Mağarada kaldığı zamanlarda konteynerden daha huzurlu olduğunu ifade eden Ali Bozoğlan, birkaç gün konteynerde ve birkaç gün mağarasında kalacağını ifade ederek, "Depremden sonra evim yıkıldı. Depremden sonra bazı insanlar yüzünden mağaraya yerleştim. Mağaradayken haberlere çıktık sonra Hatay Valiliği ile Defne Kaymakamlığı ekipleri, akşam mağarama geldiler. Bana ikinci evim olarak konteyner hediye ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum.