55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış

Kocaman, "Fotoğrafın özellikle genç nesilde çok büyük katkısı var. Bakmak ve görmek dediğimiz bir olay var, bakmayı öğreniyorsunuz. Her gün defalarca geçtiğiniz meydanı fotoğraf makinesini eline aldığınızda keşfetmeye başlıyorsunuz. Orada fotoğraf varsa onu görüyorsunuz. Bu bir göz ve beyin eğitimi oluyor. Gençlerin özellikle bundan sonraki yaşamlarında da kendilerine çok büyük bir fayda sağlıyor. Fotoğrafta edindiği yetenekler sayesinde, bir olayın bütün detaylarını görüp onları fark etmesi sayesinde kendi mesleğinde de yükselebiliyor" ifadelerini kullandı.





