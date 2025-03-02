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55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış

İzmir'de yaşayan Tayfun Kocaman (71), ablasının doğum günü hediyesi olarak aldığı fotoğraf makinesiyle başladığı fotoğraf sanatını 55 yıldır sürdürüyor. İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (İFOD) kurucuları arasında yer alan Kocaman, tecrübelerini 39 yıldır dernek çatısı altında yeni nesillere aktarıyor.

55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış - 1

Tayfun Kocaman’ın fotoğraf sanatına ilgisi ortaokul yıllarında öğretmeninin kartondan yaptırdığı fotoğraf makinesi ile başladı. Kocaman, 16 yaşında ablasının doğum günü hediyesi olarak aldığı fotoğraf makinesiyle de ilk kez deklanşöre bastı. Küçük yaşlarda fotoğraf çekmeyi öğrenen Tayfun Kocaman'ın parmakları 55 yıldır deklanşörden ayrılmadı. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hayatı boyunca farklı sektörlerde çalışan Kocaman, fotoğrafı hayatından eksik etmedi. 1986 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nde o günden bu yana eğitmenlik yapan Tayfun Kocaman, tecrübelerini yeni nesillere aktarıyor.


TÜRKİYE HABERLERİ

55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış - 2

"FOTOĞRAF BENİM İÇİN BİR TUTKU"

Hiçbir zaman ticari anlamda fotoğraftan para kazanmayı düşünmediğini belirten Kocaman, “Ablam yaş günümde bir fotoğraf makinesi aldı. 1 Mart 1970'ten beri fotoğraf çekiyorum. Uzun yıllar tek başıma fotoğraf çektim. Sonra ufak grubum oldu. 1986'da İFOD'u kurduk ve o gün bugündür dernekte çeşitli kademelerde görevler aldım. 1986 yılından beri derneğin eğitmeni olarak görev yaptım. İlçe belediyelerde de fotoğraf eğitmeni olarak 13 sene görev yaptım. Sürekli öğrenci yetiştirmeye, fotoğrafı tanıtma gibi bir çabam vardı" dedi.


55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış - 3

Fotoğrafın büyüsüne kendini kaptırdığını belirten Tayfun Kocaman, şöyle devam etti:

"Bildiklerimi insanlarla paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Fotoğraf benim için bir tutku. Yıllarca başka sektörlerde çalıştım, hayatımı oradan kazandım ama fotoğraf hiç aklımdan çıkmadı. Fotoğrafla yattım, fotoğrafla kalktım diyebilirim" diye konuştu.


55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış - 4

Bugüne kadar yüzlerce öğrencisi olduğunu dile getiren Kocaman, "Bugüne kadar kaç öğrencim olduğunu ben de merak ediyorum. Çünkü her gittiğim yerde 'Hocam merhaba' diyen birisi karşıma çıkıyor. Ben hatırlayamıyorum ama zamanında ben sizden eğitim almıştım diyor. Öyle olunca seviniyorum" diye konuştu.

55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış - 5

"FOTOĞRAFÇILIK EN KOLAY ÖĞRENİLEBİLECEK HOBİLERDEN BİRİ"

İnsanların mutlaka bir hobisinin olması gerektiğine dikkat çeken Tayfun Kocaman, "En kolay öğrenebilecek hobi ya da mesleklerden biri fotoğrafçılık diye düşünüyorum. Bir dönem Türkiye'deki dijital makineler biraz daha ekonomikti. Dijital makinelerle insanlar çok daha hızlı öğrenmeye başladı. Benim başladığım dönemde sadece siyah beyaz filmle, analog makinalarla çekim yapıyorduk. O zamanlar daha zordu, şimdi daha avantajlı" dedi.

55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış - 6

Kocaman, "Fotoğrafın özellikle genç nesilde çok büyük katkısı var. Bakmak ve görmek dediğimiz bir olay var, bakmayı öğreniyorsunuz. Her gün defalarca geçtiğiniz meydanı fotoğraf makinesini eline aldığınızda keşfetmeye başlıyorsunuz. Orada fotoğraf varsa onu görüyorsunuz. Bu bir göz ve beyin eğitimi oluyor. Gençlerin özellikle bundan sonraki yaşamlarında da kendilerine çok büyük bir fayda sağlıyor. Fotoğrafta edindiği yetenekler sayesinde, bir olayın bütün detaylarını görüp onları fark etmesi sayesinde kendi mesleğinde de yükselebiliyor" ifadelerini kullandı.


55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış - 7

"MAKİNEYLE FOTOĞRAF ÇEKMEK ÇOK DAHA FARKLI"

Telefonla yapılan fotoğrafçılığı değerlendiren Tayfun Kocaman, “Telefonla çekilen fotoğraflara çok fazla müdahale edemiyorsunuz. Fotoğraf makinesiyle çekmek bence çok daha farklı ve sağlıklı. Fotoğraf makinesinin getirdiği avantajlar var. Vizörden bakarken bazı şeyleri daha iyi görebiliyorsunuz. Ama herkesin maddi durumu çok mümkün olmuyor.

55 yıllık tutku: Ablasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle başlamış - 8

Orta halli bir makine 25-30 bin liradan başlıyor, daha iyi bir makinelerin 100 bin liranın üzerine fiyatı var. Eğitimimize gelenleri ikinci el makine sahibi yapıp, eğitimlerini almalarını istiyoruz. Çünkü cep telefonuna bir yere kadar müdahale edebiliyorsunuz ama dijital bir fotoğraf makinesinde görüntüyü istediğiniz şekilde üretmeyi sağlayacak imkanları var. Dijital makinalar cep telefonlarına göre daha yaratıcı olanak sağlıyor diye düşünüyorum" dedi.

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