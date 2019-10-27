550 milyonluk yalıya alıcı yok (Zeki Paşa Yalısı dünyanın en pahalı 10 evi arasında gösteriliyor)

BOĞAZDA KAÇ YALI VAR?

İstanbul Boğazı'nda toplam 600 yalı bulunuyor. Bunlardan Sarıyer'de 136, Beykoz'da 109, Üsküdar'da 84, Beşiktaş'ta ise 37 olmak üzere 366'sı tarihi eser niteliğinde. Boğaz'daki toplam birinci sınıf tarihi yalı sayısı ise Beykoz'da 18, Üsküdar'da 24, Sarıyer'de 41 ve Beşiktaş'ta altı olmak üzere 89. İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz'da 64, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 74 ve Beşiktaş'ta 30 olmak üzere toplam 208. Üçüncü sınıf tarihi eser niteliği taşıyan yalılar ise Beykoz'da 27, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 21, Beşiktaş'ta ise bir olmak üzere toplam 69.



