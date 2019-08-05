550 yıllık İshak Paşa Hamamı satılığa çıkarıldı
İHA
İstanbul Sultanahmet'teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı sahibinden satılığa çıkarıldı. Harabeye dönmüş haldeki tarihi eser için 3.5 milyon dolar (19.5 milyon lira) isteniyor.
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1Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı harabeye dönmüş bir şekilde sahibinden 3.5 milyon dolara satışa çıkarıldı.
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2Kimi vatandaşlar restorasyonu yapılıp yeniden kullanılacaksa satılmasından yana olurken kimileri de tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.
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3İstanbul’da Fatih Semtinde Cankurtaran Mahallesinde bulunan yaklaşık 550 yıllık İshak Paşa Hamamı sahibi tarafından satılığa çıkarıldı.
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4Duvarları yıkılmak üzere olan harabeye dönmüş tarihi hamam 3.5 milyon dolara alıcılarını bekliyor.
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5İçerisinde hamam olarak kullanıldığı zamanlardan kalan ibrik ve hamam taşları ise yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor.
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6Havadan çekilen görüntülerde hamamın duvarlarını ve çatısının büyük bir kısmını ağaçlar ve otlar kapladığı görülüyor.
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7Tarihi hamamın satılık olduğunu gören vatandaşların bazıları restorasyon yapılıp tekrara hamam olarak kullanılması koşulu ile satılmasının normal bulurken bazıları ise tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.
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8Çevredeki esnaftan edinilen bilgiye göre definecilerin de hamamın içinde bir zamanlar altın aradıkları öğrenildi.
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9Hamamın içerisinde ise çöpler ve molozlardan yığınlar oluşmuş şekilde kaderine terk edildiği gözler önüne seriliyor.
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Tarihi hamamın satış danışmanlığı yapan Sinan Yıldırım, şunları söyledi:
“3,5 milyon dolara hamamın satışa sunduk. Yaklaşık olarak Türk Lirası ile 20 milyon TL. Bu hamamın alınması için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne de teklifte bulunduk. Yaklaşık olarak 100 yıldır atıl durumda bulunuyor. Gitgide harabe haline geliyor bu gidişle yakın zamanda yıkılacağını düşünüyorum, taşlar dökülüyor. Aile buranın kendilerinden çıkmasını istiyor. Ancak ailenin isteği satılsa bile yine hamam olarak restore edilip kullanılması. Bu yerin ailede kalması durumunda yatırımcı veya devlet kadar bakım yapamayacaklarını ifade ettiler. Bazen buradan geçen öğrenciler ‘Nasıl satarsınız tarihimizi?’ diye tepki gösteriyor. Kesinlikle öyle değil yatırımcılar geldiği zaman burayı yıkamayacaklarını söylüyoruz. Burayı satın alan kişi restorasyon projesini hazırlayıp öyle işletmeye geçirebilir.”
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