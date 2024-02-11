56 caretta carettadan haber yok
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda faaliyetini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) uydu üzerinden takip ettiği 60 deniz kaplumbağasından 56'sının sinyalinin kesildiği bildirildi.
Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda DEKAMER, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaşamlarını 14 yıl önce uydudan takibe başladı.