56 il için sarı ve turuncu kod (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu)

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra soğumayla birlikte Malatya ile Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40 -60 hamlesi 70 km/saat), Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına (60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır