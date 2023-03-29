56 il için sarı ve turuncu kod (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu)

Ülkemizin bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
MGM tarafından 56 il için sarı ve turunuc kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra soğumayla birlikte Malatya ile Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40 -60 hamlesi 70 km/saat), Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına (60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır