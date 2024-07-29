56 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 56 yıl önce evlendiklerinde düğün yapamayan 7 çocuklu çift düğün yaptı.
Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1968 yılında evlenen ancak maddi koşullar nedeniyle o tarihte düğün yapamayan 5 çocuk sahibi Güllü (75) ve Mustafa Güneş (79) için düğün organizasyonu yapıldı.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'nde düzenlenen düğün eğlencesinde çift gelinlik ve damatlık giydi.
Burada çiftin temsili nikahı kıyıldı.