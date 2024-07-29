56 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular

Güllü Güneş ise duyduğu heyecanı dile getirerek, şunları belirtti:



"Güvercin nasıl uçuyorsa ben de öyle uçuyorum şu an. Gelinlik giyememiştim, eşimin durumu yoktu. İçimde kaldı. Televizyonlarda gelin gördüğümde ağlıyordum. Eşime diyordum 'Kadınlar giyiyor ben neden giyemiyorum' demiştim."

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel çifti tebrik etti.