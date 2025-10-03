56 yıldır aynı mesleği sürdürüyor ''Bu iş seni aç bırakmaz''
Antalya'da çanta ustası Bayram Ali Şimşek (68), 56 yıldır sürdürdüğü mesleğini belediyenin tahsis ettiği 6 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.
Çanta imalatına çırak olarak adım atan Bayram Ali Şimşek, 56 yıldır mesleğini sürdürüyor. İmalattan yetiştiğini, yıllar boyunca atölye işletip tamir işine yöneldiğini anlatan Şimşek, "12 yaşımda bu işe başladım. 56 senedir bu işi yapıyorum. Şu anda 100 metrekarelik imalathanem boş duruyor, çünkü iş yok. Tamir olmazsa sabahtan akşama otururuz. Belediye sağ olsun bize 6 metrekarelik dükkan verdi, burada ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.