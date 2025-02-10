57 yaşında Torosların müzik mirasını yaşatıyor: "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü aldı

"EŞİM TEŞVİK ETTİ"

Evde de sürekli türkü söylediğini söyleyen Diri, "Eşim bana "Türkü söylemesini çok seviyorsun, çenende durmuyor, ağzında kapanmıyor, bir müzik okuluna bir yere git sevdiğin işi daha bilinçli yaparsın" diyordu. Tatbiki bizde kızlar ne kadar düğünlerde söylesek de dışarıda söylemek kadınlara ayıptı. Sonra bir gün karar verdim. Bir hoca ile tanıştım. Ben yavaş bağlama dersi almaya başladım. Bağlama dersi veren hocamın sayesinde de İbradı türkülerini okuyarak benim bir kültür taşıyıcısı olduğumun farkına vardım. Hocama bizim yöremizin türkülerini söyleyerek örnekler verdim. Hocamız bana İbradı türkülerini albüm yapacağız. İbradı türkülerini, İbradı kültürünü taşıyan sen olacaksın. Sen bir kültür taşıyıcısı sın dedi. Ben o zaman kendimin bir kültür taşıyıcısı olduğumu fark ettim. Tabi ki kendimi birden stüdyoda buldum. Yaklaşık bir ay gibi bir çalışmamız oldu. Albüm ortaya çıktı. Tabi ki çok heyecanlıydım. Ben İbradı'ya gelmeden albüm İbradı'ya geldi. Çocukluğumda türküleri öğrendiğim ablalarımız çok beğendiler. Yaşlılar duygulandılar. 86 yaşında bir amca elimi öpmeye kalktı. "Kızım ben bu türküleri ben 40 yıldır duymuyordum. Bu bize çok büyük bir armağan, kültürümüzü yaşattığın için teşekkür ederiz" dedi. Amacımız türkülerimize herhangi bir çalgı eklemeden söyledik. Zaten bizim İbradı türküleri tefle çalınıp söyleriz ve oynarız. Çoğuda ağıttır. Bizimde amacımız oydu zaten. Türküleri doğdukları gibi icra ettik. Biraz bodoslama oldu ama iyi ki hayatımda olmuş dediğim çalışmalardan biriydi" dedi.





