57 yaşında Torosların müzik mirasını yaşatıyor: "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü aldı
Antalya'nın İbradı ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Gülay Diri, çocukluğundan bu yana yöresine ait ninnileri, ağıtları ve türküleri seslendiriyor. Diri; tarihi, doğası ve köklü kültürüyle tanınan bölgenin dilden dile yayılan ve yaşanmış hikayelerin yüzlerce yıllık hatırasına dönüşmüş sözlü kültürünü seslendiren sayılı halk müziği temsilcilerinden biri.
Ezgilerini ustası olduğu geleneksel tef ile seslendiren sanatçı, yöre mirasının yitip gitmemesi ve gelecek nesillere aktarılması için emek harcıyor. Diri bu özelliğiyle geleneksel müzik ve delbek icracısı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü aldı.
"KOYUN GÜDERKEN TÜRKÜ SÖYLERDİM"
Yöresel sanatçı Gülay Diri, Antalya'nın İbradı ilçesinde doğduğunu ve 21 yaşına kadar İbradı'da yaşadığını söyledi. Hayvancılıkla geçinen kalabalık ailenin en büyük çocuğu olduğunu söyleyen Diri, "Koyuncu Yörük çocuğuyum. Ben Eynif Ovasında dünyaya gelmişim. 21 yaşına kadar İbradı'da koyun güderek, kuzu güderek büyüdüm. 12 çocuğun en büyüğüyüm.3 kardeşim bebek iken öldüler. 9 kardeşiz. Okula gidip gelirken, koyun güderken türkü söyleye söyleye gider gelirdim. Koyun güderken türkü söyleye söyleye türkülere ilgimi geliştirdim" dedi.