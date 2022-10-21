58 gündür kayıptı: Kanalizasyonda cansız beden bulundu, anne sinir krizi geçirdi

İhbarla 18 Ekim'de bölgeye yeniden polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 33 gün sonra yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çift, ellerinde kroki ile çalışmaları endişe ile takip etti.

Olumsuz sonuçlanan çalışmalar sonrası AFAD ekibinden Tolga Çallıoğlu, ailenin yanına gelerek, "Daha önce burada sizinle 7 kilometre gezdik. Çalışmalarda ben de yer almıştım. Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu ihbar asılsız bir ihbar gibi geldi" dedi.

Bu açıklama ile ailenin umutları sona erdi ve çalışma durduruldu.