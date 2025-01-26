58 yaşındaki kadın evinin geçimini sağlamak için başladı: Konya'nın "simitçi teyze"si oldu

Kimseye ağız eğmemek için bu işe başladım, devam ediyorum. Çok şükür evime pazar ve ekmek param çıkıyor. İyi kötü satabiliyorum. Benim çevremden bir eleştiri olmadı ama benim kendim yapamam düşüncesi oldu. Mesela 30 simit aldım, 15 simit sattım 15'i elimde kaldı ana parayı çıkartıp ‘çok şükür' dediğim çok günler oldu.