58 yaşındaki kadın evinin geçimini sağlamak için başladı: Konya'nın "simitçi teyze"si oldu
Konya'da eşinin kaza geçirmesinin ardından evin geçimine katkı için evinin önündeki cadde üzerine simit tezgahı açarak hem komşularının hem de müşterilerinin 'simitçi teyzesi' olan 58 yaşındaki Menekşe Demirkaya, her gün sabah erken saatlerde tezgahında simit satıyor.
Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Menekşe Demirkaya, 18 yıl önce eşinin kaza geçirmesiyle beraber evin geçimine katkı sağlamak için kağıt, hurda toplamaya başladı ancak daha sonra bıraktı.