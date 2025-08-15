58 yıllık usta sitem etti: ''Çalıştıracak çırak bulamıyoruz, kimsenin hevesi yok''

Bayburt’ta kalaycılık yapan 69 yaşındaki Hanefi Sarıkaya, 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 58 yıldır sürdürüyor.

Mesleği, Zühtü Kurt isimli ustadan öğrendiğini söyleyen Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işe 1967 yılında çırak olarak başladım ve o yıldan beri mesleğe devam ediyorum. Rahmetli Zühtü Kurt ustamdı benim, sağ olsun ustam bizleri zanaatkâr etti, biz de öğrendiklerimizi yaşatarak, bugünlere getirdik" şeklinde konuştu. 

Bakırcı ustası olarak Bayburt’ta iki kişiden biri olduğunu ifade eden Sarıkaya, "Eski ustalardan, bakırcılardan çok arkadaşlarımız vardı ama hepsi vefat etti. O yüzden pek bakırcı ustası kalmadı. Şu an iki arkadaş kaldık bu işi yapan. Biri Mehmet Öztürk, biri de Hanefi Sarıkaya. İkimiz de bu işi devam ettiriyor, mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

''YAZ AYLARININ BAŞINDA ÇOK YOĞUN OLUYOR''

Bakırcılık mesleğine ilginin azaldığını dile getiren Sarıkaya, "Bakır, kalay işinde bir ara çok ciddi düşüşler yaşandı ama son 3 yılda ilgi yine arttı. İl dışındaki ve yurt dışındaki gurbetçiler anne-babalarının hatıralarını yaşatmak istedikleri için bakır kaplarını, tencerelerini, kazanlarını getirerek kalaylattırmak istiyorlar. O yüzden 3-4 senedir, özellikle yaz aylarının başında çok yoğun oluyor işlerimiz. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmadı, çırak yetiştiremiyoruz. Çünkü kimse çalışmıyor, hevesi yok. Benim oğlum var mesela bu işe heves etmiyor, heves etse yapar ama farklı işte çalışıyor. Ömrüm yettikçe bu işi ben devam ettireceğim" dedi.

