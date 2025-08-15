58 yıllık usta sitem etti: ''Çalıştıracak çırak bulamıyoruz, kimsenin hevesi yok''

Bakırcı ustası olarak Bayburt’ta iki kişiden biri olduğunu ifade eden Sarıkaya, "Eski ustalardan, bakırcılardan çok arkadaşlarımız vardı ama hepsi vefat etti. O yüzden pek bakırcı ustası kalmadı. Şu an iki arkadaş kaldık bu işi yapan. Biri Mehmet Öztürk, biri de Hanefi Sarıkaya. İkimiz de bu işi devam ettiriyor, mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.