58 yıllık usta sitem etti: ''Çalıştıracak çırak bulamıyoruz, kimsenin hevesi yok''
Bayburt’ta kalaycılık yapan 69 yaşındaki Hanefi Sarıkaya, 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 58 yıldır sürdürüyor.
Mesleği, Zühtü Kurt isimli ustadan öğrendiğini söyleyen Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bu işe 1967 yılında çırak olarak başladım ve o yıldan beri mesleğe devam ediyorum. Rahmetli Zühtü Kurt ustamdı benim, sağ olsun ustam bizleri zanaatkâr etti, biz de öğrendiklerimizi yaşatarak, bugünlere getirdik" şeklinde konuştu.