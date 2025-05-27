59 yıl 5 farklı isimle yaşadı, 33 yıl sonra bulunan belge hayatını değiştirdi

Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş’ın yaşamı, doğumda yapılan isim ve cinsiyet hatasıyla altüst oldu. Nüfusa "Ergün" ismiyle ve kız olarak kaydedilen Akbaş’ın ismi hayatı boyunca defalarca farklı yazıldı: Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak Ersin.

59 yıl 5 farklı isimle yaşadı, 33 yıl sonra bulunan belge hayatını değiştirdi - 1

Hayatındaki ilk büyük sorun, ilkokul diplomasıyla başladı. İlk diplomasında adı "Ersun" olarak yazılan Akbaş, düzelttirmek istediğinde bu kez "Ergin" adına sahip ikinci bir diploma aldı. Askerlikte de benzer bir tablo vardı. İlk askerlik görevini "Ersin" ismiyle yapan Akbaş, 1990’da Körfez Krizi nedeniyle ikinci kez askere çağrıldığında bu defa "Ersün" ismiyle kayıt altına alındı. Her yeni resmi işlem, ona yeni bir kimlik anlamına geliyordu.

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59 yıl 5 farklı isimle yaşadı, 33 yıl sonra bulunan belge hayatını değiştirdi - 2

2006 yılında açtığı dava sonrası adını resmi olarak "Ersin" şeklinde düzelttiren Akbaş, geride onlarca farklı belgede farklı isimler bıraktı. Bu karışıklıklar sadece evrak düzeyinde kalmadı; işe girmekte zorlandı, sigorta işlemlerinde sorun yaşadı, emeklilik başvurusu ise reddedildi.

59 yıl 5 farklı isimle yaşadı, 33 yıl sonra bulunan belge hayatını değiştirdi - 3

Her şey bitti derken, müjdeli haber Zonguldak’tan geldi. Akbaş’ın kardeşi, Çaycuma Vergi Dairesi’nden 1992-1997 yılları arasında Ersin Akbaş adına açılmış bir vergi mükellefiyeti kaydına ulaştı. Avukatı Nuray Ertem, Bağ-Kur kaydı tespit edilirse hizmet birleştirmesi yapılarak emeklilik hakkı kazanılabileceğini söyledi.

59 yıl 5 farklı isimle yaşadı, 33 yıl sonra bulunan belge hayatını değiştirdi - 4

"BİR BELGEYLE HAYATIM YENİDEN BAŞLADI"

Hayatını bir düzine kimlik ve belgeyle geçiren Ersin Akbaş, “59 yılı anlatsam roman olur. Emeklilikten başka bir hayalim kalmadı. Sağlık sorunları olan eşimle birlikte Zonguldak’a dönmek istiyorum. Yıllardır devlet kapılarında dolaştım ama sonunda ipi ucundan tuttuk” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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