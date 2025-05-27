59 yıl 5 farklı isimle yaşadı, 33 yıl sonra bulunan belge hayatını değiştirdi

Hayatındaki ilk büyük sorun, ilkokul diplomasıyla başladı. İlk diplomasında adı "Ersun" olarak yazılan Akbaş, düzelttirmek istediğinde bu kez "Ergin" adına sahip ikinci bir diploma aldı. Askerlikte de benzer bir tablo vardı. İlk askerlik görevini "Ersin" ismiyle yapan Akbaş, 1990’da Körfez Krizi nedeniyle ikinci kez askere çağrıldığında bu defa "Ersün" ismiyle kayıt altına alındı. Her yeni resmi işlem, ona yeni bir kimlik anlamına geliyordu.