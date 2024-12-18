59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi
Bursa'da yaşayan Mehmet Nail (59), küçük yaşlardan itibaren biriktirdiği telefon, jaset, klasik otomobiller ve çok sayıda binlerce parçayı biriktirmeye başladı. 30 yıl ABD'de yaşayan ve buradan TIR'larla getirdiği eşyaları saklayan Nail'in evinde 12 adet de klasik otomobil bulunuyor. Tarihe tanıklık eden binlerce parçaya sahip olan Nail, Bursa'daki 4 katlı evini yaşayan bir müzeye çevirdi. Doğduğu evin dış cephesini ve mutfağını söken Nail, müzeye çevirdiği eve yeniden kurdu.
Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren nostaljik eşyaları biriktirmeye başladı.
Nail, aile büyüklerinden ve yakın çevresinden topladığı telefon, kasetçalar, videokaset ve enstrümanları yaşadığı evin bir odasında biriktirmeye başladı.
19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Nail, koleksiyon merakını burada da sürdürdü.