59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi

Bursa'da yaşayan Mehmet Nail (59), küçük yaşlardan itibaren biriktirdiği telefon, jaset, klasik otomobiller ve çok sayıda binlerce parçayı biriktirmeye başladı. 30 yıl ABD'de yaşayan ve buradan TIR'larla getirdiği eşyaları saklayan Nail'in evinde 12 adet de klasik otomobil bulunuyor. Tarihe tanıklık eden binlerce parçaya sahip olan Nail, Bursa'daki 4 katlı evini yaşayan bir müzeye çevirdi. Doğduğu evin dış cephesini ve mutfağını söken Nail, müzeye çevirdiği eve yeniden kurdu.

59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 1

Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren nostaljik eşyaları biriktirmeye başladı.

Nail, aile büyüklerinden ve yakın çevresinden topladığı telefon, kasetçalar, videokaset ve enstrümanları yaşadığı evin bir odasında biriktirmeye başladı.

19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Nail, koleksiyon merakını burada da sürdürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 2

4 KATLI EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

30 yıl yaşadığı New York'tan 2014 yılında kesin dönüş yapan 2 çocuk babası Mehmet Nail, koltuk, otomobil aksesuarı, ev eşyası ve klasik otomobillerin de aralarında bulunduğu binlerce parçayla, Osmangazi ilçesindeki 4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne çevirdi.

59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 3

109 YAŞINDA KLASİK OTOMOBİLİ DE VAR

Nail'in oluşturduğu 'nostalji evi'nde, ailesinden hatıra olarak sakladığı, çocukken üstünde oturduğu halıdan, sıcak aile ortamında yediği yemeğin tabağına kadar, yaşamına dair tüm detaylar bulunuyor.

1800'lü yıllardan kalan piyanodan, günümüze kadar gelen eşyaların bulunduğu evde, 1915-1965 yılları arasında üretilen 12 klasik otomobil de sergileniyor.

59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 4

ABD'DEN TIR'LARLA GETİRDİ

59 yıllık yaşamı boyunca biriktirdiği ve Amerika'dan TIR'la getirdiği eşyalarını, yaklaşık 2 yıl süren bir çalışma ile evine yerleştirdi.

Koleksiyonunu, evin farklı bölümlerinde oluşturduğu konseptle sergileyen Mehmet Nail'in evinde, 90'lı yıllara ait oturma odasından Cadılar Bayramı konseptine, yılbaşı gecesi konseptinden sinema salonu ve enstrümanların sergilendiği özel alanlara kadar birçok bölüm bulunuyor. Ev, film yapımcıları ve düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptırmak isteyen çiftlerin de ilgisini çekiyor.

Bu konseptler, kimi zaman düğün öncesi çekimlere kimi zaman da kısa film çekimlerine sahne oluyor.

59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 5

DOĞDUĞU EVİ SÖKÜP YENİ EVİNE YERLEŞTİRDİ

Garajdaki klasik otomobiller her sabah özenle temizleniyor, her ay da düzenli olarak da bakımları yapılıyor. 

Yeni evlenen çiftlerin ve sünnet çocuklarının özel günleri için kiralanabilen renk renk otomobiller, düğün konvoylarının da göz bebeği oluyor. Farklı konseptlerin bulunduğu evde Nail'in, doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Köprühisar'daki evin dış cephesi ve mutfağı da bulunuyor.

Doğduğu evin dış cephesini ve mutfağını söküp, getirdiği evinde yeniden kuran Mehmet Nail, saman taşıdığı araba ile diğer parçaları da sergilemek için eve yerleştirdi.

59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 6

"BİR ODAYLA BAŞLADIM"

Evinin tek odasında başladığı koleksiyon tutkusunu 4 kata da yayan Mehmet Nail, "Buradaki eşyaların hepsi, benim 59 yıllık yaşamıma aittir. Araba koleksiyonum var. Telefon koleksiyonum var. Video, audio koleksiyonum var. Bunları böyle toplarken bir oda oluştu, 2 oda oluştu derken, sonra arkadaşlarımın çok ilgisini çekti ve büyüttüm." dedi.

1800'lü yıllara ait bir piyanoya da sahip olduğunu söyleyen koleksiyoner, kapıdan giren herkesin etrafa hayranlıkla baktığını söylüyor.

59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 7

"DEDEN VE NİNEMLE GEÇİRDİĞİM ZAMANLARI TEKRAR YAŞIYORUM"

Sergilediği eşyalar ile kendi geçmişine yolculuk yaptığını ve anılarını yaşattığını belirten Mehmet Nail, "Burada satın alınma eşya yok denilecek kadar azdır. Buradaki eşyaların manevi değeri, bende gerçekten çok büyüktür. Benim bebekliğimden malzemeler var, eşyalar var. Buraya gelip, oturuyorum. O dedemle, ninemle geçirdiğim zamanları tekrar yaşıyorum" diye konuştu.

59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 8
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 9
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 10

Araç mezarlığının da bulunduğu evde, Nail'in doğduğu Köprühisar'daki evine ait dış cephe ile mutfak da yer alıyor.

Ayrıca bu araç mezarlığı içerisinde hurdaya ayrılan otomobillerin yedek parçaları ile aksesuarları da bulunuyor.

59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 11
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 12
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 13
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 14
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 15
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 16
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 17
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 18
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 19
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 20
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 21
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 22
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 23
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 24
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 25
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 26
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 27
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 28
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 29
59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi - 30
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