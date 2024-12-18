59 yıldır klasik otomobil ve eşya biriktiriyor: Bursa'daki evini müzeye çevirdi

DOĞDUĞU EVİ SÖKÜP YENİ EVİNE YERLEŞTİRDİ

Garajdaki klasik otomobiller her sabah özenle temizleniyor, her ay da düzenli olarak da bakımları yapılıyor.

Yeni evlenen çiftlerin ve sünnet çocuklarının özel günleri için kiralanabilen renk renk otomobiller, düğün konvoylarının da göz bebeği oluyor. Farklı konseptlerin bulunduğu evde Nail'in, doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Köprühisar'daki evin dış cephesi ve mutfağı da bulunuyor.

Doğduğu evin dış cephesini ve mutfağını söküp, getirdiği evinde yeniden kuran Mehmet Nail, saman taşıdığı araba ile diğer parçaları da sergilemek için eve yerleştirdi.