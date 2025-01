İstanbul’da çekilen tarihi filmlerin, dizilerin setlerine de buradan at biniciliğinde kullanılan eyer gibi malzemeler gönderdim. Artık zevk amaçlı at besleyenler ve cirit sporu yapanların at malzemelerini yapıp tamir ediyoruz. Bu sektörlerin iş manasında bize faydası oluyor. Bizim elimizde bulunan eski kullanılmış at malzemelerini ve bize özel olarak küçük maketler şeklinde at malzemeleri yaptırıp dekor amaçlı, hobi olarak alanlar evlerine asanlar var” dedi.