5G ihalesi ne zaman, saat kaçta? 5G ne zaman kullanılacak? Yeni mobil internet hızı için gözler ihalede
5G ihalesi, yeni mobil internet hızının ne zaman değişeceğini merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamayla birlikte 11 farklı frekans paketinin yapılacak ihaleyle birlikte operatör şirketlerine sunulacağını açıkladı. İhale sonucunda ise şirketler 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini vatandaşların kullanımı için erişime açabilecek. Peki, 5G mobil internet hızı ihalesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 5G ne zaman kullanılacak?
Türkiye’de dijital dönüşüm yolunda en kritik adımlardan biri olan 5G frekans ihalesi, teknoloji dünyasının ve milyonlarca kullanıcının gündeminde. Uzun süredir hazırlıkları devam eden ihale için geri sayım başladı. BTK salonunda yapılacak oturumla 5G’ye geçiş sürecinin resmi başlangıcı ilan edilecek. Bu adım, Türkiye’nin mobil iletişimde yeni bir döneme geçmesini sağlayacak. Peki, 5G ihalesi ne zaman, saat kaçta