5G ihalesi ne zaman, saat kaçta? 5G ne zaman kullanılacak? Yeni mobil internet hızı için gözler ihalede

5G ihalesi, yeni mobil internet hızının ne zaman değişeceğini merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamayla birlikte 11 farklı frekans paketinin yapılacak ihaleyle birlikte operatör şirketlerine sunulacağını açıkladı. İhale sonucunda ise şirketler 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini vatandaşların kullanımı için erişime açabilecek. Peki, 5G mobil internet hızı ihalesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 5G ne zaman kullanılacak?

Türkiye’de dijital dönüşüm yolunda en kritik adımlardan biri olan 5G frekans ihalesi, teknoloji dünyasının ve milyonlarca kullanıcının gündeminde. Uzun süredir hazırlıkları devam eden ihale için geri sayım başladı. BTK salonunda yapılacak oturumla 5G’ye geçiş sürecinin resmi başlangıcı ilan edilecek. Bu adım, Türkiye’nin mobil iletişimde yeni bir döneme geçmesini sağlayacak. Peki, 5G ihalesi ne zaman, saat kaçta

5G İHALESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisi için yapılacak ihalenin, 16 Ekim 2025 Perşembe günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

1 NİSAN 2026'DA KULLANIMA SUNULACAK

İhale için işletmecilerin tekliflerini 16 Ekim saat 09.30'a kadar sunabileceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını bildirdi.

ŞİRKETLER EN UYGUN FREKANS BANDINI ALMAK İÇİN YARIŞACAK

Uraloğlu, ihale kapsamındaki frekans bantlarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şu bilgileri verdi:

"700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak."

MOBİL İNTERNET HIZINDA 10 KATA VARAN ARTIŞ YAŞANACAK

5G teknolojisinin, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz."

